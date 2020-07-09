Аналитик: Увольнения пилотов F-16 в Турции серьёзно подорвали военные возможности страны

В статье для National Interest он указывает, что кроме того, именно это обстоятельство стоит за возросшим интересом Турции к системам противовоздушной обороны.

«Обучение пилотов истребителей — не дешёвое удовольствие», — уточняет Пек. По оценкам ВВС США, подготовка нового пилота для полёта на самолёте, подобном F-35, стоит 11 млн долларов, в то время как многолетний опыт пилота бесценен, отмечает он.

«Тем не менее, во имя политики, правительство Турции провело чистку в своих воздушных силах, и теперь в стране практически некому управлять истребителями F-16», — добавляет аналитик.

Напомним, что после неудавшейся попытки государственного переворота, в Турции были уволены тысячи военнослужащих на основании связей с движением Фетхуллаха Гюлена, которое Анкара обвиняет в организации мятежа.

По словам Пека, из-за увольнения более 300 пилотов турецкое правительство стало искать их за рубежом, чтобы восполнить дефицит. Однако Соединённые Штаты отклонили просьбу Турции направить инструкторов в страну. Затем Турция обратилась за помощью к Пакистану, который также использует самолёты F-16, но вновь встретила отказ, заявляет он со ссылкой на доклад Атлантического совета.

Аналитик подчёркивает, что ослабление военно-воздушных сил также может быть причиной, по которой Турция внезапно заинтересовалась приобретением ракетных систем.

Он напоминает, что Турция приобрела российские зенитные ракетные комплексы С-400, несмотря на опасения Вашингтона и угрозы санкциями. Анкара также подписала соглашение с франко-итальянским производителем ракет Eurosam о разработке зенитной ракеты большой дальности.