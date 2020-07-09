Ученые смогли объяснить странное поведение орбит космических тел во внешней Солнечной системе

По орбитам вокруг Солнца вращается много космических камней, и ученые пытаются найти объяснение того, почему поведение этих «отдельных объектов» такое странное.

Раньше специалисты объясняли появление и поведение этих темных и ледяных тел наличием некой «Планеты Х». В соответствии с теорией, эта планета находиться далеко от Солнечной системы и гравитационно направляет эти объекты по странным орбитам.

Но теперь астрофизики предложили другое объяснение. К смещению орбит и нестабильности привела коллективная гравитация отдельных объектов.

Ученый Энн-Мари Мэдиган из Боулдера и его коллега Александр Здерик, первые смогли объяснить все орбитальные аномалии.

Астрофизики смоделировали внешнюю Солнечную систему, используя возможности суперкомпьютера для вычислительно сложной задачи учета коллективного и индивидуального характера масс этих внешних объектов. По мнению ученых, им удалось отобразить в модели всё, что когда-то существовало в системе планет.

Ученые во время исследования смогли увидеть, что упорядоченными объекты долго не оставались, то есть начали между собой взаимодействовать и сбивать друг друга с орбит. Со временем удалось получить картину, похожую на орбиты объектов сегодня, для чего потребовалось много массы во внешней Солнечной системе и эта масса больше чем у Планеты Х.

Представленная учеными гипотеза составляет сильную конкуренцию теории о существовании Планеты Х.