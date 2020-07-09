Про подчинённое общество, навязчивую идеологию и зомбирующие СМИ

Из века в век в человеческом обществе идёт борьба идеологий – борьба за человеческие умы, борьба индивидуального и общественного, борьба духовных ценностей и материальных. Но все идеологии имеют одно общее намерение – вести развитие общества, а с ним и отдельно взятого человека в определённом направлении. Какие цели ставят перед собой создатели идеологий, может разобраться далеко не каждый. Что несёт в себе определённая идеология и к чему она приведёт человечество можно увидеть, изучив историю. НО! Кто-то для чего-то постоянно переписывает историю наших предков, искажает факты, придаёт значимость тому, что не существенно, уменьшает значимость того, что важно, очерняет патриотов и обеляет предателей.

Создаётся впечатление, что нас пытаются ввести в заблуждение относительно, продвигаемых на сегодняшний день, сильными мира сего, идеологий. Ведь возможность наступить на грабли возникает именно тогда, когда не извлечены уроки прошлого. А как извлечь, если не знаешь, что там на самом деле происходило.

Современный человек не приучен извлекать уроки из своей жизни, а из жизни общества с его неоднозначной историей и подавно. Вот и бегаем мы по кругу, наступая на грабли, не только на уровне отдельно взятого человека, но и на уровне всего человечества.Но как бы тоскливо и мрачно всё не выглядело, махать рукой и говорить «да будь, что будет» не стоит. Когда заводишь разговор на счёт исторических событий и пытаешься провести параллель с современными, многие люди отвечают одинаково: «Да кто его знает, как оно там было! Может было, а может и не было. Сейчас не знаешь, во что верить». Это говорит о том, что эти люди не изучают историю, не имеют сформированного мнения и не хотят ни в чём разбираться.

Изучать и разбираться необходимо и, если вы не понимаете для чего это нужно, посмотрите на детей и на то, что происходит вокруг. Вы хотите, чтобы ваши дети жили именно в таком обществе и вели именно такой образ жизни? Не ограничивайте своё существование только личными интересами, как бы современный уклад жизни не внушал вам обратное.

Все действующие идеологии берут начало в далёком прошлом, и мы сейчас имеем возможность наблюдать плоды реализации этих векторов развития. Посмотрим на всё с высоты птичьего полёта. Что мы видим? Мы видим стремительно разрушающуюся биосферу нашей планеты от действий человеческой цивилизации и неуклонную морально-нравственную деградацию Человека «Разумного». Значит, эти идеологии ведут нас к неминуемой гибели?

А какая идеология сейчас является жизнеопределяющей для большой части человечества, к которой относимся и мы? Это уже ни для кого не секрет – идеология неумеренного потребления. Данная идеология продвигается правящим, буржуазно-олигархическим классом и проявляется в виде социально-экономической формации под названием «Капитализм». Деградируют все, без исключения, как богатые, так и бедные.

Использование развитого интеллекта и творческих возможностей в угоду животным инстинктам, ведёт человечество к самоуничтожению. Всё должно быть в меру. Духовные ценности должны обязательно дополнять материальные. Удовлетворение духовных потребностей необходимо для эволюции человека, удовлетворение инстинктов для его выживания. Перегибы в ту или иную сторону ведут к дисбалансу и не принесут ничего хорошего.

Да, рыба гниёт с головы. Сильные мира сего внедряют в общество ценности, которые важны для них самих – они программируют в наши головы СВОИ ценности. Они хотят, чтобы все остальные люди тратили своё время, свои жизни на тоже, что и они потратили свои. Они внедряют в наше сознание через СМИ присущие ИМ же самим жизненные идеалы и соответствующие ИМ шаблоны поведения. Они внедряют идеологии, основой которых, является преимущество частного и материального над общественным и духовным. Тем самым они убеждают нас, что созданные ими финансовые институты единственно правильные и верные, и что по-другому человеческое общество развиваться не может, да что развиваться – существовать! И пока мы играем по их правилам они будут руководить парадом.

Давайте разберёмся, для чего были созданы средства массовой информации и как они влияют на нашу жизнь.

Для чего созданы СМИ?

СМИ были созданы для проведения пропаганды населения, то есть для создания вектора развития общества в интересах государственных и надгосударственных систем управления. И если вы думаете, что в современном мире они изменили своему изначальному предназначению, то вы глубоко заблуждаетесь. Только в России, после буржуазной контрреволюции начала 90-х годов и развала СССР, с уничтожением социализма и приходом капиталистического строя, появилось одно существенное отличие. Это отличие в том, что СМИ теперь, в нашей стране, в основном, работают не в государственных интересах, а в интересах глав транснациональных торговых корпораций. Говоря простыми словами – В ИНТЕРЕСАХ МИРОВЫХ ТОРГАШЕЙ и их местных представителей и приспешников – наших олигархов.

В СССР была официальная идеология на государственном уровне – вектор развития общества и государства. В современной России этот вектор на всевозможных уровнях определяет мировой капитал. Все, наверное, уже слышали про так называемую глобализацию или мировую экономическую экспансию, организованную богатейшими людьми из управленческого закулисья.

Давайте подумаем и ответим на вопрос — что могут пропагандировать торгаши? Смотря на то, что происходит сегодня в нашем мире, думаю, ответ однозначен — выгодную им идеологию безмерного потребления.

ВЫ ТОЛЬКО ВДУМАЙТЕСЬ! СИСТЕМА, ИЗНАЧАЛЬНО СОЗДАВАВШАЯСЯ В СССР ДЛЯ ПРОПАГАНДЫ СВОЕМУ НАРОДУ ИДЕОЛОГИИ (ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ) ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА, ТЕПЕРЬ РАБОТАЕТ НА ПРОПАГАНДУ ИДЕОЛОГИИ (ВЕКТОРА РАЗВИТИЯ) ГЛАВ ИНОСТРАННЫХ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ КОРПОРАЦИЙ.

Демократия всё это мракобесие прикрыла громким выражением «свобода слова». Нет, не свободу слова мы обрели после развала Советского Союза. Мы вообще ничего не обрели, мы только потеряли. Одна идеология всегда сменяется другой идеологией, одна цензура обязательно сменяется другой цензурой. И не может быть иначе!

Что, в основном, пропагандировалось в СССР через СМИ: дружба народов, семейные ценности, единство, нравственность, патриотизм и т.д.

Давайте рассмотрим, для чего это внедрялось.

Дружба народов – для нашей многонациональной страны она очень важна, для того чтобы не было войны между народами. Семейные ценности – для того чтобы инстинкт размножения взять в разумные рамки, чтобы не было ссор, разводов, неполных семей, несчастных детей, убийств на почве ревности и т.д. Единство – для того чтобы общество развивалось, как единое целое, стремительно и успешно, где значим вклад каждого. Нравственность – для обуздания эмоциональной сути человека и его инстинктов. Патриотизм – для сплочения народа и защиты страны.

Что, в основном, пропагандируется в современной России: свободные отношения, пошлость, тупость, разврат, культ денег, эгоизм, алкоголизм и т.д. Стоит ли по отдельности рассматривать к чему это ведёт наше общество? Думаю, не стоит.

Большой частью населения, особенно молодёжью, такая тематика в СМИ воспринимается, как проявление различных видов свободы и самовыражения.

Только нет у них понимания, что свободу можно проявлять, как во благо, так и во вред. То есть либо на развитие, либо на деградацию, и не только себя, но и окружающих. Сказывается абсолютная идеологическая безграмотность, отсутствие критического мышления и размытые понятия о добре и зле. Они в этом родились, для них это норма!

С новой идеологией пришли и новые ценности: все интересы сводятся к реализации личных амбиций. Светлое будущее видится в личном обогащении и последующей эмиграции в более перспективные города и страны. Личное ставится выше общественного, интересы замыкаются на своём эго, на своей частной собственности, на своей успешности, на своей важности. Командный дух пропагандируется с девизом – реализуй свой потенциал и добейся личного успеха. Синергетический эффект в коллективах практически отсутствует. Склоки, интриги, «подсиживания» в коллективах были во все времена, но они никогда так не поддерживались массовой, агрессивной пропагандой через фильмы, сериалы и ток-шоу.

У меня несколько вопросов. Кого из нас и наших детей хотят сделать? Во что хотят превратить наше общество? Скажу немного грубее. Что из нас лепят?

Государство не должно отдавать в руки владельцев торговых корпораций, олигархов и им подобных средства пропаганды! Печальный пример современной России мы сейчас все наблюдаем. Благодаря СССР нам есть с чем сравнивать.

Государственная идеология, на основе высших человеческих качеств, ДОЛЖНА БЫТЬ, иначе её нишу занимают идеологии, созданные на благо узкой группы лиц. Наша конституция, написанная под руководством американских консультантов в 90-е, запрещает государственную идеологию, и открывает путь надгосударственной идеологии.

Наработка опыта

Каждый человек должен знать, ЧТО:

ЛЮБОЙ ПРОЦЕСС ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОЦЕССОМ ПЕРЕДАЧИ ОПЫТА.

(Процесс наработки опыта – это процесс изучения закономерностей этого мира, основанный на извлечении уроков из происходящих событий и явлений.)

Но какого опыта? Опыта, каких людей?

На сегодняшний момент СМИ являются самыми популярными источниками передачи опыта среди людей. Человек постоянно учиться, ВСЮ свою ЖИЗНЬ он изучает закономерности этого мира и перенимает чужой опыт. Перенимание чужого опыта происходит, как осознанно – извлечение уроков из жизни, так и не осознанно – перенимание шаблонов поведения для последующего извлечения уроков.

Присмотритесь внимательно, какой опыт, ОПЫТ, КАКИХ ЛЮДЕЙ передают нам эти массовые вещатели информации. Задумайтесь, что полезного вы получаете от них.Даже самые безобидные, на первый взгляд, развлекательные передачи несут в себе определённый опыт каких-то людей. Ну, вот смотрит на вас с экрана какой-нибудь бывший квнщик и рассказывает какую-нибудь глупую, пошлую, выдуманную историю или историю из своей жизни, с высмеиванием каких-нибудь людей. Какой опыт вам и вашим детям передаёт этот выпускник клуба весёлых и всё менее находчивых?

Во-первых, он несёт вам опыт высмеивания, и, соответственно, шаблон поведения в виде унижения других людей. А унижение других людей является способом возвышения себя, то есть самоутверждения за счёт кого-то. Гордыня, высокомерие, злорадство, ехидство, зависть — вы хотите, чтобы эти качества переняли от популярных, суперуспешных «личностей» ваши дети?

Во-вторых, повествуемые ситуации, далёкие от каких-либо морально-нравственных норм наводят зрителя на мысль, что такие ситуации для жизни в современном обществе являются нормой. Если на взрослого, развитого духовно человека с окрепшей психикой и развитым умом, такое «творчество» не окажет серьёзного влияния, то на подростков оно довольно сильно воздействует.

В-третьих, даже публичное высмеивание самого себя несёт людям посыл – «ну, ничего страшного, что в вашей жизни было нечто подобное, у меня вон ещё хуже по-пьяни было, а я над этим прилюдно смеюсь. Я смельчак! А чего и вам мучится от угрызений совести, над этим ведь можно просто посмеяться. Это же просто ***о! И не страшно, если такое опять произойдёт, поприкалываетесь с пацанами, и отпустит внутри ноющий голос совести, говорящий, что вы живёте и ведёте себя как-то неправильно».

Таким образом, СОВРЕМЕННАЯ ПРОПАГАНДА ПРОСТО НЕ ДАЁТ ЛЮДЯМ ВЫБРАТЬСЯ ИЗ ИЛЛЮЗИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО САМИХ СЕБЯ, НЕ ДАЁТ РАЗВИВАТЬСЯ. Эта пропаганда нацелена на навязывание людям шаблонов поведения «морально недоношенных» личностей, а не на передачу полезной для развития информации.

Вся тупость, глупость и безнравственность, прикрытая соусом под названием «Юмор», имеет свойство превращаться в норму поведения для человека. И если это всё транслируется на миллионные аудитории, то это может привести к вполне плачевым результатам.

Не обладая определёнными знаниями и не используя критическое мышление, человек способен принять в свой жизненный багаж опыт, уступающий по своему уровню уже наработанному ранее. Это называется деградацией.

Опустившись на более низкий уровень, или не желая подниматься на более высокий, люди готовы поверить во что угодно, лишь бы оправдать себя, свои пороки и недостатки, своё незнание. Поэтому большинству современных людей свойственно жить в иллюзиях самообмана, которые образуются под давлением общепринятого мнения, активно навязываемого через современные СМИ, в рамках либеральной цензуры.

Иногда человек начинает понимать, что что-то не так, когда слышит правду или начинает осознавать действительность, и зачастую он отказывается в это верить, так как ему удобно и привычно жить с этими иллюзиями. В противном же случае ему придётся выстраивать свой жизненный путь уже по-новому, совсем в других реалиях.

Не раз наблюдал реакции людей, когда им говорили правду. Некоторые орали — «не хочу ничего слышать». А некоторые просто смотрели недоверчиво-мутными глазами, и становилось понятно, что человек настолько далёк от того, что на самом деле происходит вокруг, что достучаться до него, в данный момент, просто не реально. А некоторые осознанно не хотят признаваться себе в своих недостатках и пороках, таким бесполезно что-то говорить, агрессия хлещет через край.

«Чем в больших иллюзиях пребывает человек, тем агрессивней он относится к истине»

Это странно, но когда человек узнаёт правду — он расстраивается, злится, нервничает. Почему же он так реагирует? Он же узнал правду! Да потому, что он не знает, как жить дальше, ведь своё мировоззрение и отношение к людям он выстраивал на недостоверной информации. И теперь ему придётся много что поменять в жизни, а это болезненный процесс выхода из зоны собственного комфорта.

Однажды нашего президента спросили, почему государство не вмешивается в то безобразие, которое творится на телевидении. На что он ответил, что на телевидении действительно безобразие, но это безобразие должны устранить сами телевизионщики.

Они никому ничего не должны! Почти все СМИ находятся под контролем частных лиц, которые должны только себе.

ГОСУДАРСТВО ОТДАЛО ПРАВО УСТАНАВЛИВАТЬ ЦЕНЗУРУ В СМИ БАРЫГАМ, ВОРАМ И ПРОХИНДЕЯМ!

Государственная цензура, конечно, присутствует, но она нацелена не на интересы народа. Кто-то возразит: «У нас нет цензуры, у нас свобода слова, таков закон!» Возражу. У нас есть цензура! Либеральная цензура не подразумевает под собой ограничения и запреты.

Либеральная цензура — это вложение олигархами капитала только в тех (политики, режиссёры, актёры, сценаристы, продюсеры, певцы и т.д.), кто соответствует заданным параметрам.

Современные актёры, поп-звёзды, короли эстрады, примадонны, царевны и принцы шоу-бизнеса считают себя безумно талантливыми и успешными личностями. По современным, навязанным меркам успешности, возможно, они такими и являются. Только творческий и нравственный уровень совсем не высок, а он определяется любовью народа.

Любовь – это высшее, осознанное, человеческое чувство. Творчество и образы современных певцов, шутов и лицедеев вызывают лишь набор эмоций, основанных на животных инстинктах, сродни вспышкам кратковременного полового влечения. Некоторым уважением ещё пользуются выходцы из советских времён. Современные же пустышки быстро загораются и также быстро тухнут, не оставляя в душе никаких намёков на боль утраты.

Внутренние и внешние процессы

Если в том, что происходит вокруг, современный человек ещё может хоть немного разобраться, то во внутренних процессах ему без посторонней помощи разобраться порой не под силу. На этом и играют различные религии, духовные учения и учителя.Все духовные учения направлены на ИНДИВИДУАЛЬНОЕ развитие человека. Господствующие в нашей цивилизации религии не просто так были выбраны правителями как идеологическое подкрепление к капитализму. Многие возразят: «Но ведь духовные учения учат морали и нравственности, пропагандируют семейные ценности!» Да, и им за это большой плюс! Хотя в Европе уже появились духовные учителя с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Но помимо всего этого они учат: не осуждать других за плохие поступки, подставлять другую щёку, не лезть в дела государства, ведь там, на престоле помазанник Божий. А мы рабы жестокого, карающего, отправляющего в ад, персонифицированного Бога, грешные от рождения, за что должны страдать, каяться и трудится в поте лица на благо богопоставленных правителей всю свою жизнь.

«Народ, который боится Бога, становится рабом его самоназначенных наместников»

Разобраться во всём этом довольно не просто, и эта сложность, к сожалению, является для многих причиной отказа от изучения. На изучение требуется много времени и сил, но это стоит того, чтобы обрести свободу от навязанных нам иллюзий.

Недавно мне написала женщина. Она была не согласна с моим мнением, где я осуждал некоторых людей за их поведение и образ жизни. Она утверждала, что этих людей осуждать нельзя, и что они живут, как умеют, и нечего лезть в их личную жизнь.

Я привёл элементарный пример из жизни и задал ей вопрос, на который у неё не нашлось ответа. Вот этот пример:

«Представьте, что в вашем подъезде живёт алкоголик-наркоман. Этот наркоман устроил в своей квартире притон. Каждый день к нему приходят сотоварищи по недугу, гадят в подъезде, матерятся, курят, дерутся и держат в страхе весь подъезд. И страшно всем так, что детей одних отпускать из дома не представляется возможным. Вы и дальше будете придерживаться позиции, что нельзя осуждать других людей, лезть в их личную жизнь, и пусть они живут так, как умеют?»

Также духовные учителя убеждают людей в том, что причины всех их бед и проблем находятся в них самих. Это в корне неверное утверждение. Мы все взаимозависимы, мы все друг на друга влияем – с этим утверждением невозможно не согласиться, так как мы живём в социуме в непосредственном взаимодействии, и этот неоспоримый факт противоречит утверждениям духовных гуру. С точки зрения духовных учений мы в свою жизнь привлекаем те ситуации, из которых должны извлечь уроки, видимо, поэтому распространено мнение о внутреннем источнике всех бед и проблем. Но, если элементарно поразмышлять на тему: почему в моём регионе удручающее социально-экономическое положение или стремительно деградирующее образование, или отвратительное положение дел в СМИ, это ведь всё влияет на нас и на наших детей, и причины этого идут не изнутри вас, а сверху, от других людей.

Да, ориентируясь на самопознание, на своём уровне мы можем что-то изменить, поменять своё отношение к определённого рода ситуациям, воспринимая проблемы, как кратковременные трудности, изменить взаимоотношения с другими людьми и т.д. Но это всё, что касается положения вокруг лично вас и вашего ближайшего окружения, и вашего мировосприятия, и это просто замечательно, и жить станет радостнее и легче. НО! Это лично ВАШ уровень благополучия, и духовные учения и учителя сводят свои догмы к пропаганде личного, местечкового благополучия, призывая искать причины в себе. Тем самым они сужают круг исследования человеком причин происходящих вокруг процессов с уровня «МЫ» до уровня «Я», с уровня «общественного» до уровня «личного». Это ведёт к разобщению людей и непричастности к чему-то большему.

«Не лезьте туда, куда не следует, решайте свои личные проблемы, занимайтесь самопознанием, живите в своём мирке, делитесь между собой личным опытом, а в глобальных вопросах разберутся знающие люди» – говорят нам духовные учителя. Люди не способные широко мыслить, не знающие и непонимающие причин происхождения глобальных процессов в этом мире, не способные к серьёзному объединению и консолидации на благо всех – это продукт духовных учений.

Многие люди, изучая различную духовную литературу, где всё написано очень складно и правильно, не задумываются над возможностью применения в реальной жизни духовных догм. Какие-то понятия сидят в голове, рассуждения вроде правильные и праведные, но во многих жизненных ситуациях их просто невозможно применить.

Всегда нужно думать своей головой и слушать голос своей совести.

Отсутствующая цензура и идеология

Не так давно по нашей стране прокатилась волна судебных процессов. Людей осуждают за экстремистскую деятельность и оскорбление чувств верующих. А по факту: люди делали репосты картинок с аморальным содержанием или просто ставили под ними «лайки» в социальных сетях. И некоторые из этих людей теперь внесены в федеральный список экстремистов, у них заблокированы банковские счета, кому-то дали сроки, кого-то обязали пройти принудительное психиатрическое лечение.

Я нисколько не оправдываю действия этих людей, то, что они «лайкали» в соцсетях действительно отвратительно, но стоит ли им за эти «невероятно жуткие» поступки так ломать жизнь.

И ещё.

«Оскорбление чувств верующих» — я один не понимаю, как можно оскорбить чувства? По-моему можно оскорбить только личность человека. Неверующих людей нет! Все во что-то верят. Все наши знания, кроме личного опыта, основаны на ВЕРЕ в них. Кто-то ВЕРИТ, что Бог есть, кто-то ВЕРИТ, что Бога нет. Люди просто верят в разную информацию.

ВСЕ ЛЮДИ ВЕРУЮЩИЕ, НО ВЕРУЮЩИЕ В РАЗНУЮ ИНФОРМАЦИЮ.

Кто-то яростно воскликнет: «А как же факты и научные доказательства?!»

Вы уверены, что вас не обманули? Доказательств не существует, есть лишь вера в предлагаемую кем-то информацию. Пока вы на личном опыте что-то не проверили, вы в это просто ВЕРИТЕ! Факт становится фактом, когда вы лично убеждаетесь на своём опыте в достоверности информации, иначе вы просто ВЕРИТЕ. Это необходимо осмыслить людям, а не опираться на прежние представления о мире и круговороте информации в нём, иначе не будет понимания о сути формирования мировоззрения человека.

Если человек не захочет вам ВЕРИТЬ, вы, хоть двести «фактов» и «доказательств» ему предоставьте, он всё равно не поверит вам. Всё что вы можете сделать, это посеять зерно сомнения в правоте убеждённого в чём-либо человека. В мире несколько процентов убеждённых в одной версии причин происходящих событий и несколько процентов в противоположной. Остальные 80% сомневающиеся и не определившиеся, вот за них и идёт борьба.

Вы понимаете, что происходит в нашем государстве?

Осуждаются сегодня те, кто верит в ОПРЕДЕЛЁННУЮ информацию, ДРУГУЮ, НЕ ВЫБРАННУЮ государством в качестве некой альтернативы идеологии, как, например, религия. И осуждаются они за высмеивание этой «альтернативы идеологии». Но, по конституции идеология в нашей стране ЗАПРЕЩЕНА. И цензура у нас отсутствует, и либеральная свобода слова процветает. Как же так?

Многие думают, что с развалом СССР цензура, идеология и пропаганда у нас исчезли. Когда уже народ очнётся и начнёт понимать, что вокруг происходит?

Идеологии всегда присутствуют в нашей жизни, не зависимо от того, понимаем мы это или нет. Они оказывают влияние на все сферы жизни человека и общества. И тот, кто говорит: «Да на меня уже ничего не влияет, моё мировоззрение уже давно сформировано», находится в состоянии глубочайшего невежества относительно процессов, которые происходят как вокруг, так и внутри него.

Как же отличить историческую правду ото лжи?!

Во-первых. Необходимо изучать различные источники, читать книги очевидцев тех событий.

Во-вторых. Необходимо понимать, что сейчас идёт организованный процесс десоветизации, очернения побед и достижений советского народа и его руководителей. Всё что усиленно критикуется через фильмы и передачи является лживой пропагандой, оправдывающей активно деградирующий современный социально-экономический уклад общества под названием «Капитализм».

В-третьих. При осмыслении информации необходимо ориентироваться не только на логику, но и на внутреннее чувство справедливости.

В-четвёртых. Вся историческая ложь имеет одну отличительную черту – она индивидуальна! Это значит информация, выдаваемая некоторыми писателями, основывается на их личных выдумках. Ложь всегда имеет индивидуальный характер и несёт какую-то выгоду, транслирующему её человеку и узкой группе лиц его последователей. Если вы видите, как «вырос» в глазах наших зарубежных «партнёров» какой-либо писатель-историк, критикующий нашу страну, народ и правителей, имеющий с этого определённый доход от этих «партнёров», знайте, это лжец. Историческая правда транслируется на благо всего нашего общества, а не одного человека, поэтому широко не афишируется во всевозможных либеральных СМИ и малозаметна.

В-пятых. Смотрите по результату. Если какую-то историческую личность нещадно критикуют, но эта критика никак не соответствует результатам его деятельности, задумаётесь, правдива ли она.

Каким бы индивидуальным не был человек, он всегда будет следовать какой-либо, пропагандируемой сверху, идеологии. Как бы нам не говорили о реальности свободы слова, как бы ни утверждали, что у нас отсутствуют идеология, как бы ни убеждали, что мы свободны и индивидуальны, мы всё равно будем жить в соответствии с выбранным для нас вектором развития. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей, но все без исключения, в меру своего понимания. А мера этого понимания, в современных условиях, возникает только в результате самообразования