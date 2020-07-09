ГУСЛИ — САМЫЙ ЗАГАДОЧНЫЙ РУССКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Большинство современников, услышав слово «гусли», вспомнят разве что новгородского Садко, или Волка из «Ну, погоди!». А ведь этот удивительный инструмент старше современной России, и прошёл с ней всю трудную и непростую историю.

Символом России часто называют балалайку, но история русских гуслей гораздо древнее. Если повсюду известная ныне «андреевская», треугольная балалайка распространилась в России только в конце девятнадцатого века, то первые упоминания о гуслях, в связи с древними славянами, встречаются в греческих текстах шестого века. Но сами гусли ещё старше: в древней Греции этот инструмент называли кифАрой, или псалтЕрием, и он часто использовался в богослужениях. Кстати, книга «Псалтирь» называется так потому, что священные гимны исполняли под аккомпанемент «псалтЕрия», то есть древних гуслей. Простая и эффективная форма гуслей заслужила признание у многих народов и выдержала испытание десятками веков.

Современная наука относит гусли к «псалтериевидным безладовым струнным щипковым инструментам», и их разновидностей великое множество. Практически в каждой стране Евразии есть свои гусли – у финнов это кантеле, у иранцев и турок – канун, у германцев — цитра, у китайцев – гуцинь.

Все эти слова имеют корни в словах “гудеть”, “гусь”, и его “га-га-га”. И в русских диалектах, и на санскрите — «гу» значит звучать. Ни гука — ни звука, ни гукнуть, то есть не прозвучать.

Но кроме этого термит «гу» в санскрите значит ещё и идти, двигаться. Вспомним русское слово гулять. Мы с вами гуляем праздник, мы с вами гуляем свадьбу, то есть и звучим и двигаемся. В старорусской народной традиции образы водоплавающих птиц, также играют исключительную роль. Зачастую именно гусь, лебедь, утка являют собой сферу сакрального, в обрядовых песнях календарного цикла. И в этих же обрядовых песнях именно Гусли являются обязательным компонентом озвучивания сакрального текста.

Что же такого особенного в гуслях?

интернете легко можно встретить материалы о их чудодейственном звучании, способном исцелять от болезней. Мы не берёмся судить, насколько эзотерические версии о сакральном звучании гуслей близки к истине; однако этот инструмент сегодня действительно используется в музыкальной терапии. Особенность гуслей в том, что на них очень просто начать играть, и извлекать мелодические звуки, даже если у Вас совсем нет опыта. Не только знаменитый Садко, но каждый былинный богатырь умел играть на них. Это считалось почётным и необходимым навыком для настоящего воина.

Среди былинных гусляров были Добрыня Никитич, Ставр Годинович, Алеша Попович, Дунай Иванович, Чурило Плёнкович, Соловей Будимирович, ну и конечно, Садко-гусляр, который, прежде чем стать дружинным атаманом-флотоводцем, был профессиональным музыкантом. Разумеется, гусли были надёжными и постоянными спутниками скоморохов, они приходились ко двору и знати, и простому народу. С церковью у гуслей были непростые отношения: с одной стороны, это единственных инструмент, который официально звучал на богослужениях, а огромные столовидные гусли из-за любви духовенства к ним в народе даже прозвали «поповскими». С другой стороны, известны официальные предписания церкви запрещать и уничтожать гусли.

Так например проповедник 12 века, Кирилл Туровский грозил посмертными муками тем «кто ворожит, гудит в гусли, сказывает сказки». В требнике 16 века среди вопросов на исповеди есть такие: «ни пел ли яси песней бесовских? не играл ли яси в гусли?». А игумен Памфил ругал псковичей за то, что «они во время купальской ночи играли в бубны и сопели и гудением струнным».

Кстати, многие думают, что под гусли сказители исполняли былины, но наука пока не нашла этому подтверждений. Зато доказано, что под них плясали, пели песни и частушки, а ещё гусельный звон часто сопровождал обряды. Образ музыканта-гусляра в фольклоре и литературе богат и неоднозначен. Он может просто развлекать народ, а может выступать хранителем тайных знаний и нести на себе функцию связи с другим миром.