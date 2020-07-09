Элитные номера : какие, зачем и почем?

Для многих людей номер мобильного телефона это не просто порядок цифр. Многие хотели бы иметь красивый номер. Это желание не всегда связано с понтами. Красивый номер может быть полезен для бизнеса. Простые, звучные номера клиентам запомнить куда проще, така как люди всегда избегают сложной информации. Наиболее запоминающимися считаются номера, где повторяются одиночные или парные цифры, где несколько цифр составляют разные комбинации или в расположении цифр присутствует определенная логика. Если в номере есть хоть какая-то осмысленность, то он гораздо легче запоминается.

Особенно нуждаются в легко запоминающихся номерах такси, курьерские службы, службы по доставке готовой еды, компании по оказанию услуг, на которые требуется предварительная запись.

Мобильный оператор Lifecell предлагает своим клиентам новую услугу — выбор номера. Ею может воспользоваться каждый. Красивые номера Лайф в Украине теперь доступны каждому. Для этого требуется посетить оператора, где предложат доступные варианты номеров, из которых абонент может выбрать подходящий. Также выбрать номер можно прямо из дома. Для этого нужно посетить сайт компании и забронировать на нем заинтересовавшую комбинацию цифр.

На сайте посетителям предлагается зайти в раздел «Интернет магазин», где можно выбрать номер. Посетителям доступны все три кода оператора. Справа располагается поле, где нужно указать как минимум три цифры желаемого номера. Система найдет и предложит подходящие комбинации цифр. После этого остается только выбрать понравившийся вариант и забронировать его.

Предложенная услуга имеет фиксированную стоимость. За нее придется заплатить 50 гривен. Эта сумма спишется со счета после его пополнения. Еще 30 гривен придется заплатить за новую SIM карту. Ее можно будет забрать в ближайшем магазине оператора. На сайте можно найти на сайте.

Красивый номер это эффективный имиджевый ход. Компания становится более узнаваемой, люди запоминают ее номер или по крайней мере без труда находят его в списке вызовов. А значит они предпочтут позвонить по этому номеру, а не искать другую фирму. Вследствие этого растет число звонков и заявок.