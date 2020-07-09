Есть смысл арендовать авто в Паттайе?

Паттайя это один из самых ярких и самобытных курортов Тайланда Отдых в этом месте оставит незабываемые воспоминания. Но еще разнообразней и интересней отдых станет при наличии собственного автомобиля. Аренда авто в Паттайе позволит объехать все местные пляжи, посетить Бангкок. Может показаться, что аренда автомобиля дорого обойдется, но это не так. Если правильно выбрать компанию, предлагающую аренду автомобилей, то никаких проблем не возникнет.

Машину в прокат сдают небольшие местные фирмы или крупные международные фирмы. Каждый вариант имеет свои плюсы и минусы.

В небольших фирмах главным плюсом является низкая стоимость. Это объясняется тем, что маленьким компаниям сложно конкурировать с крупными прокатчиками, и только невысокая стоимость аренды позволяет это делать. Еще одним плюсом является быстрое оформление проката. Требуется минимальный пакет документов. Арендатору необходимо предоставить только паспорт и водительское удостоверение. Других документов обычно такие фирмы не требуют. Еще один плюс заключается в возрасте. Крупные компании предоставляют автомобили в аренду только лицам, достигшим 21 года. Небольшие местные прокатчики дают авто всем, кому исполнилось 18. В местных фирмах при оформлении проката не требуется кредитка. Залог вносится наличными и возвращается сразу после возврата автомобиля. В крупных фирмах до разблокировки денег на кредитке после возврата автомобиля может уйти несколько недель.

Крупные компании имеют хорошую репутацию, им доверяет большое количество людей. Главным преимуществом проката автомобиля в таких фирмах является большой выбор услуг. Эти компании предлагают туристам большой выбор автомобилей разных классов и марок. Турист может взять именно ту машину, о которой мечтал. Там можно найти не только распространенные модели, но и минивены, авто с открытым верхом. Так как каждая фирма имеет несколько представительств, то не проблема взять машину в аэропорту Бангкока, а потом оставить в Паттайе. Маленькие фирмы так не делают.

Где брать автомобиль стоит решать исходя из своих целей и пожеланий. Если нет охоты возиться с кредитками и просто необходим любой автомобиль для передвижения, то лучше обращаться в местные фирмы, если нужна машина представительского класса, то в сетевые.