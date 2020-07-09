Мишустин осмотрел строящиеся корпуса инфекционной больницы в Казани

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин прибыл в Татарстан с двухдневным рабочим визитом. Председатель правительства ознакомился с ходом строительства новых, стационарного инфекционного и лабораторного, корпусов республиканской клинической инфекционной больницы (РКИБ) в Казани. Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

Мишустина сопровождали вице-премьер Марат Хуснуллин, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, президент РТ Рустам Минниханов, первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин, мэр Казани Ильсур Метшин и другие.

«В первую очередь хочу вас всех поблагодарить за профессиональную работу, потому что сейчас непростые условия. Пандемия в этом смысле показала наши в том числе слабые места и то, что мы сейчас видим, — это сплав науки, оптимизации рабочих процессов. Это в том числе информационные технологии, которые позволяют фактически за 100 дней построить такой объект. Я думаю, что это стоит делать примером, и у нас уже много таких примеров возникает в стране. Новые технологии строительства дают нам совершенно другие возможности», — сказал Мишустин.

Строительство идет на площади 2,2 га на территории, прилегающей к базовой клинике ГАУЗ «Республиканская клиническая инфекционная больница имени профессора Агафонова». Инфекционный корпус рассчитан на 232 койки (с возможностью размещения до 400−500 коек на случай возникновения особо опасных инфекций), в том числе 12 реанимационных. Корпус планируется оснастить современным высокотехнологичным медицинским оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ, компьютерным томографом, рентгенологическим, эндоскопическим и УЗИ-оборудованием. Проект больницы разработал ГУП «Татинвестгражданпроект».

Площадь лабораторного корпуса составит 1 400 кв. метров. Строительство планируется завершить к 15 августа.