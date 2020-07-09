Ученые ООН призвали людей употреблять меньше мяса и молока: что нужно знать

В ООН убеждены, что людям надо ограничить употребление мясных и молочных продуктов. В современных удобрениях, которые используют в сельских хозяйствах, много азота. Такие средства могут привести к загрязнению воздуха, воды, изменению климата, а также может стать тоньше озоновый слой. Из-за отходов, возникших в результате выращивания животных, загрязняется азотом окружающая среда, сообщает WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Исследование провела группа ученых из Продовольственного и сельскохозяйственного отдела ООН под руководством Аймбала Увизая. Им удалось обнаружить, что из всех областей человеческой деятельности, в результате животноводства выделяется около трети всего азота, что попадает в окружающею среду. Этот показатель достигает приблизительно 65 тераграмм (тг) в год. То есть в результате производства мяса и молочных продуктов нарушается допустимый безопасный предел. По мнению экспертов, используемые приспособления для снижения уровня выбросов азота, не могут помочь сельским хозяйствам опустить этот уровень к допустимому. Это говорит о том, что в некоторых частях Земли, среди которых, в первую очередь, Европа, Северная Америка, Бразилия, необходимо снизить количество производимого мяса и молочных продуктов. В зоне повышенного риска находиться Азия, где сосредоточены две трети всех выбросов азота, что происходит в результате деятельности сельских хозяйств. Причиной этому, по мнению Увизея, может быть увеличение в Китае спроса на употребление мяса и молочных продуктов. Также эта страна переходит к более крупным фермам, что утруждает процесс переработки навоза. Ещё, по словам специалиста, выброс многих отходов происходит нелегально. Проанализировав данные исследования, во время которого изучали 275 стран, удалось выяснить, что эффективней и безопасней выращивать цыплят-бройлеров. А вот выращивание крупного рогатого скота – самое опасное в плане выброса азота. Свиньи в этом списке находятся посредине.