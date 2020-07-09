Четверо выпускников Алтайском крае погорели первом этапе из-за шпаргалок телефонов

Четыре выпускника в Алтайском крае были удалены с ЕГЭ по русскому языку за нарушения. Пересдать экзамены они смогут теперь только в следующем году. Эту информацию сообщает «Амител» со ссылкой на Минобрнауки региона.

Три школьника пронесли с собой в аудиторию, где проходил экзамен, мобильные телефон, еще у одного подростка нашли шпаргалки. Два нарушителя с телефоном и шпаргалками — из барнаульских школ. Еще двое — из других районов и городов края. Один из школьников, пронесший на экзамен телефон, объяснил свой поступок тем, что якобы не питал доверия к сопровождающему, в связи с чем и не отдал гаджет. В итоге телефон зазвонил в самой аудитории, где проходила экзаменация. Чуть ближе к успеху оказался школьник из Барнаула, который заготовил письменные шпаргалки. Они выпали у него прямо во время передачи уже выполненной работы преподавателю. Ученик уверяет, что даже не успел воспользоваться своими заготовками. Работа в итоге не была принята.

В Минобрнауки Алтайского края подчеркнули, что в этом году нарушителям пересдать экзамен не позволят. Сделать это они смогут только через год. Следующий экзамен – по профильной математике – должен пройти 10 июля. 13 июля состоится ЕГЭ по физике и истории, 16 июля – по обществознанию и химии, 20 июля – по биологии и письменной части экзаменов по иностранным языкам, 22 и 23 июля школьники будут сдавать устную часть экзаменов по иностранному языку.

Педагоги обращаются к родителям выпускников с просьбой поговорить с детьми и объяснить им, что не стоит рисковать своим будущим и пытаться пронести на экзамен телефоны, шпаргалки и другие запрещенные вещи. Если же есть опасение за сохранность мобильного телефона, то его лучше оставить дома.