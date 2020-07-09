Россия готова возобновить полеты в 13 стран мира

Роспотребнадзор считает, что авиасообщение возможно осуществить в два этапа с 15 июля с рядом страны Европы и Китаем.

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщения, причем в два этапа. На первом этапе можно будет осуществлять полеты в девять стран Европы, включая Великобританию, Германию и Италию, а также Китай, Вьетнам и Шри-Ланку. Первый этап уже можно будет осуществлять уже с 15 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо заместителя руководителя Роспотребнадзора Михаила Орлова Росавиации и Министерству транспорта. Как следует из письма, ведомство уже провело оценку эпидемиологической ситуации в этих 13 странах и посчитало возможным рассматривать их «в качестве кандидатов для возобновления авиасообщения на первом этапе».

Орлов ссылается на документ с заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (от 6 июля), где и было принято решение согласиться с предложением Минтранса, Росавиации и «Аэрофлота» о «целесообразности возобновления международного авиасообщения в два этапа». Также сообщается, что Росавиация вместе с Министерством иностранных дел и Роспотребнадзором должна представить согласованный список государств, с которыми возможно восстановление авиасообщения на первом этапе. В то же время ни о каком официальном решении данного вопроса речь не идет. Как пояснил источник издания, предложение пока обсуждается, но итоговый документ будет отличаться .

Кроме того, даже если список согласуют, объявят готовность номер один для полетов за рубеж, сделать это будет не так просто. Дело в том, что, как правильно отметила глава Роспотребнадзора Анна Попова, важно, чтобы о согласии принять россиян сообщили и сами страны. Однако, как известно, Евросоюз с 1 июля открыл свои границы, но в списки допущенных не попали ни Россия, ни США. Как объяснили в ЕС, границы открыты только для стран, где ситуация с коронавирусом не хуже, чем в Евросоюзе. Европейские чиновники производили специальные расчеты, основываясь на эпидемиологических показателях, где главный – среднее число новых случаев заражения, поясняет РИА Новости. В России, к примеру, этот показатель зашкаливает – 80 случаев на 100 тысяч.

Как раз накануне спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко тоже подтверждала, что Россия может начать работу по открытию границ со странами, которые готовы пустить российских туристов.

«Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу. Это вопрос готовности стран принимать российских граждан», — цитирует РИА «Новости» Матвиенко.

Неизвестно также, как начнется первый этап, если международный терминал аэропорта Шереметьево возобновит перелеты за рубеж и обратно с 27 июля.

А о летнем отдыхе на зарубежных курорта и вовсе стоит забыть. Как рассказала радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе, зарубежные авиаперелеты летом для россиян будут недоступны. По оптимистическому сценарию, можно рассчитывать на конец сентября – начало октября, по пессимистическому – в декабре, сказала Ломидзе.

Что же касается письма чиновника из Роспотребнадзора по поводу возобновления авиасообщения, то, как комментирует Телеграмм-канал «Незыгарь», это делается как раз перед годовым отчетом премьера Михаила Мишустина 22 июля в Госдуме, потому что «уже много вопросов от депутатов, мечтающих уехать отдыхать за границу на предстоящие каникулы. Депутаты и сенаторы просто завалили правительство звонками и письмами: бьют тревогу и просятся за рубеж».