В Турции пролив Чанаккале закрыт из-за лесного пожара на полуострове Галлиполи

Сообщений о жертвах не поступало, однако TRT Haber сообщило, что деревни Ялова и Кумкой в провинции Чанаккале, недалеко от места горения, были эвакуированы. Причина пожара пока не установлена, уточняет Duvar. Сотни пожарных принимают участие в тушении возгорания.

Вместе с тем сильные ветры способствовали распространению огня, а над южной частью полуострова нависло облако дыма. На видеокадрах с места катастрофы видно, что пламя охватило деревья.

Пожарные команды используют вертолёты для сброса воды, а министр лесного хозяйства Бекир Пакдемирли отменил свою запланированную программу в провинции Маниса и прибыл в Чанаккале.

Пакдемирли сказал, что на борьбу с пожаром брошено в общей сложности 510 пожарных, 118 танкеров с водой, 20 бульдозеров, 2 самолёта-амфибии и 20 вертолётов.

«Похоже, что мы потеряли около 300 гектаров земли», — рассказал он.

Губернатор Чанаккале Ильхами Акташ в свою очередь сообщил, что данных о жертвах пока не поступало, добавив, что пожар был «локализован в определённом регионе».

«В данном районе есть две деревни. Огонь иногда приближается, но в данный момент угроза не очень велика», — сказал Акташ, добавив, что пожарные делают всё возможное, чтобы пламя не добралось до исторической области.

Следует отметить, что полуостров ежегодно привлекает множество посетителей, желающих отдать дань уважения тем, кто сражался во время Галлиполийской кампании в Первой мировой войне. Пламя находится далеко от кладбищ, на которых захоронены погибшие на войне.