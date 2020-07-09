Врачи назвали самую полезную ягоду: предотвратит рак и укрепит сердце

По мнению врачей, самая полезная летняя ягода растет у многих в саду. Её очень многие любят и с радостью употребляют. А ещё от неё намного больше пользы именно в свежем виде или замороженном, а не в варенье. Специалисты справедливо считают полезнейшей ягодой именно черную смородину и называют её «витаминной бомбой», сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. В Великобритании черную смородину считают «суперягодой» и признают самой полезной из растущих в стране. Такие выводы специалисты сделали после того, как полностью изучили свойства черной смородины. Так врачи уверены, что употребление этой ягоды может предотвратить раковые заболевания, уберечь от сердечных болезней, предупредить появление диабета. Особенно полезной она будет для пожилых людей, поскольку помогает сохранить ясность ума. Лидером эта ягода является среди других и в количестве витаминов, минералов и других полезных веществ. Так в смородине есть: витамины C, B1, B2, B6, B12, D, E, K; кальций, калий, железо, магний и натрий; вещества с P-витаминной активностью (флавоноиды) — до 1,5%, каротиноиды, сахара (глюкоза, фруктоза) — от 4,5-17%; органические кислоты (лимонная, яблочная) — 2,5-4,5%. Среди полезных свойств черной смородины врачи выделяют: благотворное воздействие на нервную систему из-за успокаивающего эффекта, способность привести в норму давление, улучшить иммунитет, защитить сердце, восстановить кожу, уменьшить последствия артрита. Также эта ягода помогает уничтожить микробы в полости рта, а наличные в ней пектинов помогает избавиться от ядов и холестерина, что поможет в случае отравления. Ещё в ягоде содержаться полисахариды и другие вещества, что оказывают токсичное влияние на раковые клетки.