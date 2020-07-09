В Алтайском крае зафиксирован максимальный рост числа больных коронавирусом

За последние сутки в России выявили 6 509 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число зараженных в стране достигло 707 301. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Карантин в Алтайском крае: свежие новостиЗа последние сутки в Алтайском крае выявили 224 новых больных. С данным показателем регион занял 6 место по стране, разделив его с Нижегородской областью.

Несколько сотрудников администрации Зонального района Алтайского края сдали тест на коронавирус. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на слова заместителя главы муниципалитета Александра Пилюченко.

Пилюченко отметил, что результаты тестирования еще не поступили, в связи с чем говорить о случаях заражения среди сотрудников преждевременно.

«Пока нет официально подтвержденных результатов тестирования. У нас же сейчас практически любое обращение в больницу – с ангиной, с ОРВИ или ОРЗ – влечет за собой сдачу анализов на коронавирусную инфекцию», – объяснил Пилюченко.

Ранее стало известно, что Алтайский край пока не может перейти на второй этап снятия ограничений. Это связано не только с высоким коэффициентом распространения инфекции, но и недостаточным количеством свободных коек для заразившихся.