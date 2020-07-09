Врач предупредил, что переболевшие коронавирусом могут умереть из-за сопутствующего заболевания

Пациенты, победившие коронавирус, могут испытывать последствия недуга даже после выздоровления. О долгосрочной перспективе серьезных осложнений и кризисе здравоохранения предупредил американский врач, который много лет посвятил изучению болезней легких, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Доктор Сассан Рафи, что является анестезиологом и главным медицинским директором компании Upright Pharmaceuticals, исследовал калечащий фиброз. То есть на протяжении длительного времени врач изучал состояния тяжелобольных на COVID-2019. Специалист считает, что тысячам госпитализированных даже после выздоровления стоит бояться за свое здоровье, то есть они могут столкнуться с «бомбой замедленного действия» и умереть из-за фиброза. По словам исследователя, среди людей с диагнозом фиброз легких, который им поставили после пребывания на аппарате искусственной вентиляции легких, уровень заболеваемости шокирует и ещё хуже, чем из-за разных видов онкологии. Разделяют мнение коллеги и доктор Эндрю Янг, который подтвердил, что объем проблемы и ее последствия вызывают обеспокоенность.Легочный фиброз такой опасный в первую очередь из-за того, что прогноз составляет всего около трех лет, а эффективного лечения – пока нет. Исследователь уверен, что в результате болезни многим будет нужна пересадка легких, другие – будут зависеть от аппарата искусственной вентиляции легких на протяжении всей жизни.Сассан Рафи считает, что почти половина переболевших коронавирусом в тяжелой форме, в соответствии с последними данными могут испытать экстремальный иммунный ответ, что и приведет к заболеванию легких.В данный момент врачи в клинике активно работают над созданием препарата, что поможет лечить фиброз легких.