Эксперты объяснили, почему женщины болеют раком чаще мужчин

Исследователи из Британии выяснили, что чаще всего раком болеют женщины. Количество заболевших среди мужчин в шесть раз меньше и, по словам специалистов, к таким показателям могла привести эпидемия ожирения, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM, со ссылкой на Cancer Research UK.Как показывают статистические данные, к онкологическим заболеваниям в одинаковой степени часто приводит нездоровый образ жизни среди всех людей, но женщины всё же оказываются более восприимчивыми к болезни. Исходя из таких показателей, врачи советуют представительницам прекрасного пола максимально избегать факторов риска, что сможет положительно повлиять на общее количество заболевших в мире. Если говорить о тех обстоятельствах, что могут спровоцировать развитие рака и которых можно избежать, то ожирению эксперты дали второе место после курения, которое этот список возглавляет. Также исследование показало, что на протяжении ещё 20 лет количество заболевших среди женщин будет увеличиваться в 6 раз быстрее, чем среди мужчин. Ученые предполагают, что у представителей мужского пола процент роста составит около 0,5, а у женщин – 3%. Хотя сейчас больше страдают проблемами с лишним весом мужчины, на уровень заболевания раком женщин ожирение влияет чаще из-за физиологических особенностей. Причиной этого служит то, что многие опухоли, что связаны с набором веса, в большинстве случаев возникают именно в женском организме, например злокачественные образования в груди, матке, шейке матки. Также увеличения количества именно женщин, которых поражает рак, можно объяснить тем, что среди представительниц прекрасного пола за последние десять лет стало много курящих и употребляющих алкоголь.Отрицательная динамика заболевших на рак легких также увеличивается, хотя любителей покурить, например, в Великобритании, становиться меньше. Это связано с тем, что многие женщины начали курить ещё в 60-е годы прошлого века, когда это было популярным в основном среди мужчин.