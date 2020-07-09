Зеленський приїхав на Волинь. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прибув на Волинь.

Гаранта зустріли спочатку на об’їзній дорозі поблизу села Дачне. Це відбулося майже в 11 годині 9 липня.

Зустрічі Зеленського передувала перевірка присутніх представників засобів масової інформації працівниками Управління державної охорони на наявність заборонених предметів. Окрім того, здійснили і температурний скринінг для присутніх.

Дорогу, яку приїхав інспектувати Зеленський, ремонтують в рамках програми «Велике будівництво».

На місці присутня чимала кількість журналістів, поліції, представників Служби безпеки України, Служби автомобільних доріг у Волинській області, а також голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко і керівник «Укравтодору» Олександр Кубраков.

Станом на 11:20 Володимир Зеленський поїхав оглядати хід будівництва дитячого садка у селі Крупа Луцького району.