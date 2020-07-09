Зеленський приїхав на Волинь. ФОТО

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Зеленський приїхав на Волинь. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський прибув на Волинь.

Гаранта зустріли спочатку на об’їзній дорозі поблизу села Дачне. Це відбулося майже в 11 годині 9 липня.

Зустрічі Зеленського передувала перевірка присутніх представників засобів масової інформації працівниками Управління державної охорони на наявність заборонених предметів. Окрім того, здійснили і температурний скринінг для присутніх.

Дорогу, яку приїхав інспектувати Зеленський, ремонтують в рамках програми «Велике будівництво».

На місці присутня чимала кількість журналістів, поліції, представників Служби безпеки України, Служби автомобільних доріг у Волинській області, а також голова Волинської облдержадміністрації Юрій Погуляйко і керівник «Укравтодору» Олександр Кубраков.

Станом на 11:20 Володимир Зеленський поїхав оглядати хід будівництва дитячого садка у селі Крупа Луцького району.

Зеленський приїхав на Волинь. ФОТО

Зеленський приїхав на Волинь. ФОТО

Зеленський приїхав на Волинь. ФОТО

Зеленський приїхав на Волинь. ФОТО

Зеленський приїхав на Волинь. ФОТО

Зеленський приїхав на Волинь. ФОТО

Зеленський приїхав на Волинь. ФОТО

Зеленський приїхав на Волинь. ФОТО