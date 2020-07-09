Осталось 48 часов: в ООН решают судьбу гумпомощи Сирии

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На улице города Дума под Дамаском, март 2018 года

На улице города Дума под Дамаском, март 2018 года

Bassam Khabieh/Reuters

В Совете Безопасности ООН отклонили проект России по механизму доставки гуманитарной помощи в Сирию. Москва предложила продлить режим на полгода и оставить только один пропускной пункт для доставки помощи. В то же время в Россия и Китай наложили вето на проект резолюции Германии и Бельгии. СБ ООН необходимо принять решение до 11 июля.

Совет Безопасности ООН не принял предложенный Россией проект резолюции о доставке гуманитарной помощи в Сирию через один пропускной пункт на границе с Турцией, сообщил ТАСС источник в организации.

Как отметил постпред Германии при ООН, председатель Совета Безопасности Кристоф Хойсген, против резолюции проголосовали семь стран, четыре поддержали документ, столько же воздержались, поэтому документ не был принят.

По информации агентства, предложенный Россией текст поддержали Китай, Вьетнам и Южная Африка. Воздержались Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины и Тунис. Отвергли предложение Великобритания, США, Франция, Бельгия, Германия, Доминиканская Республика и Эстония. Голосование прошло в письменном виде: это вызвано ограничениями, введенными в штаб-квартире ООН для борьбы с распространением коронавируса.

Предложение Москвы заключалось в том, чтобы продлить на полгода механизм доставки гуманитарной помощи в пострадавшие районы Арабской Республики.

Россия настаивала на необходимости ограничить количество действующих пропускных пунктов одним — КПП «Баб-эль-Хава», который находится на границе с Турцией.

О том, что российский проект резолюции не получил поддержки, на своей странице в Twitter сообщили, в частности, постоянные представительства Великобритании, Германии и Бельгии в ООН. В Лондоне выразили мнение, что один пункт «лишит помощи 1,3 млн человек». Кроме того, британская сторона выразила обеспокоенность «политизацией гуманитарной ситуации в Сирии Россией и Китаем».

Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что в РФ считают необходимым постепенно сворачивать трансграничный механизм помощи Сирии. Он объяснил это тем, что за шесть лет действия этой помощи ситуация в САР изменилась. Теперь Дамаск контролирует большее количество районов страны, следовательно, помощь туда можно доставлять по договоренности с сирийским правительством.

Совет Безопасности принял решение о начале трансграничных гуманитарных операций в Сирии в июле 2014 года. В январе 2020 года срок действия соответствующей резолюции продлили на полгода, при этом количество пунктов пропуска сократилось с четырех до двух, расположенных на границе с Турцией.

Россия и Китай 7 июля наложили вето на проект резолюции Германии и Бельгии, который содержал предложение оставить открытыми для ООН два пропускных пункта.

Действие механизма гуманитарной помощи Сирии истекает 11 июля, то есть у Совета остается 48 часов, чтобы выработать компромиссный вариант его продления.

Аналогичное вето в конце прошлого года Россия и Китай наложили в Совете Безопасности ООН на проект резолюции Бельгии, Германии и Кувейта о помощи Сирии. Они предлагали продлить срок действия механизма, исключив из него до 10 января 2021 года один из погранпереходов — Аль-Рамата.

Василий Небензя объяснял решение о наложении вето тем, что резолюция устарела и в ней не учитываются произошедшие в Сирии изменений. «Тогда механизм создавался в чрезвычайных обстоятельствах, когда объективно не было иных вариантов доставки гумпомощи в районы, не подконтрольные сирийскому правительству», — обратил внимание постпред.

Ранее режим упрощенной доставки медицинских и гуманитарных грузов в Сирию из соседних стран через линии фронта и пограничные переходы предполагал, что гуманитарные учреждения ООН и их партнеры могут использовать маршруты через пункты пропуска Баб-эс-Салям, Баб-эль-Хава, Эль-Ярубия и Аль-Рамата. Срок действия этого механизма истек 10 января 2020 года.

Российская делегация представила свой вариант резолюции. Небензя подчеркнул, что проект учитывал современную ситуацию в Сирии. В частности, дипломаты предлагали оставить только два трансграничных перехода, а переходы на границах Сирии с Иорданией и Ираком закрыть.

Такой режим предлагалось продлить на шесть месяцев, а не на год, как было в предыдущие разы, но члены Совбеза ООН не поддержали этот проект.

Вместе с тем 11 января текущего года СБ принял резолюцию Бельгии и Германии, которая предусматривает продление трансграничной гуманитарной помощи Сирии на полгода. Число пограничных пропускных пунктов уменьшилось с четырех до двух на границе с Турцией. Действие механизма на границах Сирии с Ираком и Иорданией не продлили.

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