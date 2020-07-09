Медведев рассказал об отношениях с Путиным

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев, 2018 год

Kremlin.ru

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, какие отношения сохранились у него с президентом России Владимиром Путиным.

По его словам, после назначения на должность заместителем председателя Совета безопасности у него с Путиным по-прежнему остались добрые и товарищеские отношения.

«Президент — это первое лицо в стране. Сейчас в силу той должности, которую я занимаю, я являюсь его заместителем, который отвечает за функционирование Совета безопасности, обеспечение вопросов безопасности», — сообщил Медведев в интервью журналистам ИД «Комсомольская правда».

Он отметил, что они регулярно общаются в различных форматах и обсуждают вопросы в сферах безопасности, экономики и социальные темы.

Также Медведев рассказал, что периодически обращается к Путину и «по партийной проблематике», поскольку является председателем «Единой России».

15 января Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства. 16 января он был назначен заместителем председателя Совета безопасности РФ, а правительство возглавил Михаил Мишустин.

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