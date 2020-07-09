​35 новых случаев коронавируса обнаружили в Татарстане

За прошедшие сутки в Татарстане выявили 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Общее число случаев заражения в республике достигло 4 893.

По данным оперативного штаба РТ, 1 новый случай завозной, остальные — контактные. 4 человека госпитализированы, 31 получает лечение на дому с легкой или бессимптомной формой. Выздоровели всего 3 734 пациента, в том числе 29 за минувшие сутки. Умер с начала эпидемии 21 человек.

Географическое распределение новых случаев выглядит следующим образом: Казань — 16, Нижнекамский район — 6, Зеленодольский — 4, по одному — в Набережных Челнах, Агрызском, Бугульминском, Елабужском, Кайбицком, Камско-Устьинском, Лениногорском, Пестречинском и Сабинском.

Заболевшие по возрастным группам: до 18 лет — 1 человек, от 18 до 30 — 3, от 30 до 50 — 19, от 50 до 60 — 6, от 60 до 70 — 3, от 70 до 80 — 2, старше 90 — 1.

Всего в России за прошедшие сутки обнаружено 6 509 случаев заражения коронавирусом, из них 27,3% без симптомов. Нарастающим итогом выявлен 707 301 заболевший в 85 регионах. Выздоровели 481 316 человек, умерли 10 843. Лидеры по приросту новых случаев за сутки — Москва (568), Санкт-Петербург (292), Свердловская область (276), Ханты-Мансийский АО (265), Иркутская область (243).