Доллар подешевел

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Американская валюта подешевела в начале торгов на Московской бирже в четверг, 9 июля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Доллар опустился ниже 71 рубля в 10:01 по московскому времени. К 10:15 американская валюта стоила 70,87 рубля, потеряв 24 копейки. Курс евро в четверг также снижается. К 10:15 европейская валюта подешевела на 13 копеек и опустилась до 80,46 рубля.

Стоимость нефти на Лондонской бирже ICE в четверг падает. Цена сентябрьского фьючерса на смесь Brent снижается на 0,28 процента, до 43,17 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на американскую WTI потеряли 0,29 процента и опустились до 40,78 доллара за баррель.