Подруга Ефремова высказалась о его алкоголизме

Ресторатор Татьяна Беркович и актер Михаил Ефремов дружат уже очень давно. Женщина рассказала общественности об истинном отношении артиста к алкоголю. Она подтвердила, что ее приятель любит выпить, но запоев у него не случалось, а также назвала его «большим трудягой», благодаря чему он многого добился.По словам Беркович, какой русский не любит «врезать» по праздникам или если есть хороший повод. Якобы Михаил Олегович тоже почитает эти традиции, но не с тем фанатизмом, как представляет это общественность. Подруга артиста заметила, что Ефремова сейчас считают «пьяницей». На самом деле, по ее словам, он всегда знал меру.В доказательство Татьяна привела тот факт, что актеру часто предлагают различные проекты. А если бы Михаил был «запойным», такой блистательной карьеры у него просто не было бы. Женщина заключила, актер всегда много работал и был настоящим профессионалом, любил свое дело и зрителя.»А сегодня он для всех пьяное мурло», — поведала без удовольствия Беркович.Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский считает, что защита Михаила Ефремова ищет любые уловки и «ведет подковерные игры», чтобы артист избежал реального наказания. По мнению Добровинского, которым он поделился с журналистами телеканала «360», Ефремов не признает свою вину в суде. Потому что иначе суд отправит его за решетку. Защита же актера театра «Современник» хочет, чтобы максимальным наказанием для него стал условный срок. При этом адвокат Захаровых не исключает, что Ефремов может легко отделаться, так как дело о смертельной аварии с его участием – знаковое и общественно очень громкое.

Александр Добровинский предположил, что судья может дать Михаилу Ефремову пять лет условно, после чего эту громкую историю все забудут. К тому же, суд может обратить внимание на тот факт, что у артиста нет судимостей. По мнению адвоката, все движется именно к этому. Также Добровинский рассказал, что его подзащитные находятся в шоке от всей этой ситуации. Потому что раньше Ефремов признавал свою вину в совершении ДТП и просил у всех прощения, а сейчас пошел на попятную. Адвокат добавил, что теперь на Захаровых со всех сторон сыпятся обвинения – якобы они торговались, хотя никаких денег ни у кого не брали.Напомним, в начале июня в центре Москвы Ефремов, будучи пьяным, выехал на встречную полосу и врезался на своем «Джипе» в грузовик службы доставки. В результате ДТП погиб курьер Сергей Захаров. Суд избрал для актера меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста. В понедельник, 6 июля, Михаилу Ефремову предъявили окончательное обвинение по ст. 264 УК РФ. Артисту грозит до 12 лет тюремного заключения.