Бен Херманс о влиянии социальной изоляции на психологическое состояние велогонщиков

34-летний бельгийский велогонщик команды Israel Start-Up Nation Бен Херманс (Ben Hermans) считает, что новые правила безопасности, требующие ограничения общения велогонщиков до старта и во время гонок, могут создать дополнительные психологические трудности во время такого сложного соревнования как Тур де Франс. В интервью Het Nieuwsblad Бен Херманс рассказал, что влияние социальной изоляции на гонщиков недооценивается.

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Бен Херманс: «Недавно я получил от команды 13-страничный документ, полный ограничений, которые UCI требует соблюдать. Эти требования заставили меня задуматься. Нельзя недооценивать социальную изоляцию, в которой в итоге окажутся велогонщики.

Так, в тренировочном лагере на высоте гонщик находится вдали от дома три недели. Потом, при возвращении домой ему нельзя ни с кем видеться кроме членов семьи. Более того, во время домашнего карантина нужно провести два молекулярных теста.

Те же тесты будут делать каждую неделю во время Гранд-тура, и, например, в день отдыха тоже. Во время Гранд-тура будешь жить вне дома ещё четыре недели, причём нельзя общаться ни с кем, кроме команды. Если всё сложить вместе, то едва ли получится увидеться с родными в течение 7 – 8 недель.

До сих пор фактору социальной изоляции не предавалось значения, но известно, что выступление во многом зависит от психологического состояния гонщика. Некоторые справляются с ситуацией лучше других. Но более чувствительные будут мучиться. На таком Гранд-туре окажешься в большей изоляции, чем обычно бывает на этой гонке».

Программа Бена Херманса, которая в начале года включала дебют на Тур де Франс, теперь изменилась. Бельгийский гонщик примет участие в Вуэльте Бургоса, Тиррено-Адриатико, Флеш Валлонь, Амстел Голд Рэйс, Льеж-Бастонь-Льеж и Вуэльте Испании.