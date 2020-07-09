Власти высказались о возможности проведения амнистии в 2020 году

Идею о проведении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне в Кремле не обсуждают. Об этом 23 июня заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Таких обсуждений нет», — сказал Песков.Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов и Агентство стратегических инициатив попросили власти про вести амнистию тех, кто обвиняется в экономических преступлениях.Амнистия в 2020 году, будет или нет, какого числаУчитывая, что масштабные амнистии, приуроченные к юбилею Победы, давно стали в России доброй традицией, можно только сожалеть о таком развитии событий в этом году. Судя по всему, на плановой разработке постановления об амнистии сказалась обстановка с COVID-19 в стране. Остается надеяться, что амнистия в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне не отменена окончательно, а отложена так же, как Парад Победы и прохождение Бессмертного Полка.

В заключении, следует отметить, что по вопросам, так или иначе связанным с амнистией, поступает большое количество звонков от заинтересованных граждан со всей России. Очевидно, что принятие акта об амнистии имеет важнейшее значения для большого числа людей.

Какие категории могут надеяться на амнистию в 2020 году

Пожилые люди.Несовершеннолетние дети.Люди, которые участвовали в боевых операциях.Люди, которые ранее были представлены к государственным наградам.Женщины, у которых есть дети-инвалиды.Люди, которые участвовали в ликвидации техногенных аварий.Но есть и такие категории заключённых, по отношению к которым амнистии точно не будет. Это убийцы, насильники, террористы, наркоторговцы, те люди, которые совершили преступления против детей, те люди, которые нарушали порядок в тюрьме.