9 июля отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Давид Земляничник отмечается 9 июля 2020 года (дата по старому стилю – 26 июня). Верующие православной церкви этого числа вспоминают святого Давида Солунского (Фессалоникийского), отшельника. В народе его прозвали «Земляничником» в честь обычая собирать в этот день созревшую землянику.Какой церковный праздник сегодня, 9 июля 2020Давид Солунский родился в Месопотамии между 450 и 460 годами. С юных лет он изучал святые писания и служил Богу. Прибыв в Фессалоники (старославянское название города – Солунь), Давид стал монахом Кукуллатского монастыря. Он подражал святым столпникам, потому три года провел на миндальном дереве. Когда получил знамение свыше, перебрался в отдельно стоящую хижину, в которой прожил примерно 70 лет.За строгую отшельническую жизнь Господь даровал ему силу видеть будущее и совершать чудеса. Из жилища святого изливался божественный свет, посмотреть на который приходили многие горожане.Когда Давид пришел к императору, чтобы передать прошение от фессалоникийцев о переносе административного центра, он взял в руки угли, разжег их на руке и удерживал до тех пор, пока не получил согласие правителя. Вернувшись, отшельник попрощался с друзьями, помолился и предал душу Господу.

Если день засушливый, то грибы появятся в лесу только к осени.Рассада хорошо впитывает влагу – ближайшие дни будут сухими. Если земля остается влажной, то скоро пойдут дожди.Если в этот день идет дождь, то такая погода установится до осени. Если ясно и тепло, то до конца лета небо будет безоблачным.Если день жаркий, то в течение сорока дней продержится палящая засуха, прохлада придет лишь в сентябре.

Православный праздник, какой сегодня, 09.07.2020

По церковному календарю 9 июля поминают преподобного Иоанна, епископа Готфского, жившего в VIII веке.Родился будущий святитель благодаря усердной молитве своих родителей. Приняв постриг в юности, он три года путешествовал по Иерусалиму и, обойдя все Святые места, вернулся на родину.Император Константин иконоборец (741-775) изгнал в то время Готфского епископа, и местные христиане стали просить Святого Иоанна возглавить их епархию.Принять епископский сан в Константинополе, где поклонение Святым иконам запрещалось, Иоанн не мог. Поэтому он отправился в Иверию (Грузию), давшую отпор иконоборцам, где и был рукоположен.Кафедру святитель возглавил в сложный период противостояния двух народов — готов и хазар, которые жили в Северном Причерноморье. Ему часто приходилось скрываться от преследования врагов. Скончался святитель в 790-м.