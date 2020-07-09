Мишустин сегодня посетит Татарстан. Это первая рабочая поездка премьера с начала пандемии

Премьер-министр России Михаил Мишустин возобновляет свои поездки по регионам, прерванные из-за пандемии коронавируса. 9 и 10 июля глава правительства проведет в Татарстане, где посетит Иннополис и особую экономическую зону «Алабуга», встретится с президентом РТ Рустамом Миннихановым и проведет совещание о строительстве автодороги Европа — Западный Китай.

Как сообщает пресс-служба правительства РФ, сегодня в Иннополисе Мишустин посетит технопарк им. Попова и примет участие в панельной дискуссии, на которой обсудят развитие государственно-частного партнерства для отрасли информационных технологий, господдержку IT-отрасли в области кадров и образования, продвижение российских программных разработок за рубежом, развитие отечественных решений в области кибербезопасности.

В мероприятии примут участие вице-премьеры Марат Хуснуллин, Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, полпред президента в ПФО Игорь Комаров, Минниханов, руководители ведомств и представители IT-индустрии.

Также на площадке технопарка Мишустин проведет рабочую встречу с Миннихановым и госсоветником Татарстана Минтимером Шаймиевым, посетит выставку IT-проектов.

В этот же день в Казани премьер осмотрит строящийся корпус республиканской клинической инфекционной больницы им. профессора Агафонова.

В пятницу, 10 июля, Мишустин посетит особую экономическую зону «Алабуга», где проведет совещание о строительстве автодороги Европа — Западный Китай.

В совещании примут участие Хуснуллин, Комаров, Минниханов, а также министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников и министр финансов Антон Силуанов.

Помимо этого, Мишустин осмотрит завод по производству углеродного волокна ООО «Алабуга — Волокно».

Напомним, в феврале, вскоре после своего назначения, премьер говорил о планах регулярно ездить по регионам. До введения «коронавирусных» ограничений он успел побывать в Великом Новгороде (11 февраля), Кургане (25 февраля), Переславле-Залесском и Костроме (13 марта). В начале июня Мишустин пообещал возобновить региональные поездки.