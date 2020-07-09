Четверть опрошенных бизнесменов Алтайском крае сообщили ликвидации из-за ковидных ограничений

27 % опрошенных предпринимателей в Алтайском крае либо уже закрыли свой бизнес, либо находятся в стадии закрытия после введения ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. Такие данные опубликованы на сайте Торгово-промышленной палаты (ТПП) Алтайского края со ссылкой на итоги третьего этапа опроса «Бизнес-барометр страны», который проводила федеральная ТПП.

Задачей исследования была оценка доступности заявленной господдержки для предпринимателей, а также готовности бизнеса к открытию с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Большая часть участников опроса из Алтайского края представляет малый бизнес — 42 %. Еще 37 % представляют микробизнес, 16 % — средний бизнес, 5 % опрошенных – представители крупного бизнеса. Также респондентов ранжировали по типам: 66 % опрошенных – это коммерческие организации, 27 % — индивидуальные предприниматели, 4 % — НКО и 3 % — самозанятые. В основном это сфера услуг (31 %), торговли (34 %) и производства (19 %). На остальные сферы приходится от 1 до 8 % опрошенных.

По результатам исследования стало ясно, что 23 % предпринимателей, принявших участие в опросе в Алтайском крае, были вынуждены окончательно закрыть свой бизнес, еще 4 % находятся в стадии закрытия. 37 % бизнесменов заняты восстановлением своего дела – им удалось приспособиться к новым условиям и начать зарабатывать. Полноценно вернулись к работе только 36 % предприятий.

За время действия ограничений только у 9 % опрошенных выручка осталась неизменной или увеличилась. Остальные зафиксировали падение: менее, чем на 30 % выручка упала у 18 % респондентов, на размер 30-50 % она сократилась у 27 % респондентов, падение в 50-70 % выручки указали 20 % опрошенных, 26 % заявили о потере более 70 % выручки.

В период нерабочих дней, объявленных президентов РФ Владимиром Путиным этой весной, алтайские предприниматели столкнулись с серьезными проблемами: 42 % респондентов пришлось сокращать персонал, так как без ведения деятельности людям было нечем платить зарплату. 31 % из-за отсутствия отсрочки по аренде пришлось искать новые помещения. Столько же опрошенных указали в качестве проблем отсутствие рынка сбыта в этот период. 35 % указали на разрыв производственно-сбытовых и технологических цепочек, 34 % пожаловались на остановку всех новых проектов по развитию бизнеса, а 17 % респондентов назвали в качестве проблемы отсутствие оперативной информации от властей.

Оказанные меры господдержки опрошенные бизнесмены в основном не могут оценить позитивно: 41 % респондентов меры властей никак не помогли, еще 22 % не заметили хоть какого-то видимого эффекта. 10 % опрошенных помощь государства пришлась кстати, еще 27 % считают, что меры властей возымели эффект в некоторой степени. При этом 57 % по разным причинам вообще не удалось воспользоваться поддержкой государства, а 21 % интервьюируемых вовсе не знали об этих мерах. Поддержки от региональных властей не увидели 49 % предпринимателей.

Только у 35 % опрошенных есть четкий план дальнейших действий. Остальные растеряны и не знают, что делать. Все они назвали разное время, необходимое им для полного восстановления. 5 % даже не будут пытаться восстановить свой бизнес, так как он был потерян безвозвратно. 6 % перейдут в самозанятые. Большая часть бизнеса – 35 % — должна восстановиться за 1-2 года. От полугода до года потребуется 27 % респондентов. От трех до шести месяцев понадобится 16 %, а в наикратчайшие сроки могут восстановиться только 11 % предприятий.

Чтобы возобновить деятельность с учетом требований Роспотребнадзора, бизнесу понадобятся деньги. 32 % опрошенных считают, что для этого им хватит 150 тысяч рублей. 21 % уверен, что потратит 150-300 тысяч рублей. От 300 до 500 тысяч рублей готовятся отдать 22 %. Еще 24 % оценивают расходы от 0,5 до 1 млн рублей. Только 1 % респондентов нужна сумма свыше 1 млн рублей. Деньги бизнесмены в основном планируют брать из собственных накоплений: таких оказалось 35 %. На инвесторов и банковские кредиты рассчитывают 30 % и 28 % опрошенных соответственно. Только 18 % рассчитывают на помощь государства, а 14 % вовсе уверены, что деньги им не понадобятся.