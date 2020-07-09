Анастасия Заворотнюк сегодня, 09.07.2020, новости последних часов, как состояние здоровья

Несколько недель назад стало известно, что в лечении Анастасии Заворотнюк произошел прорыв. Врачи лично отчитывались перед президентом Путиным об инновационных методах лечения, что могут быть задействованы в ситуации с Анастасией Заворотнюк. Вместе с тем ситуация пока не является критической, и медики пока могут ограничиваться традиционным лечением.

Новости о состоянии здоровья Заворотнюк на сегодня, 9 июляКак бы там ни было, но поклонники Анастасии Заворотнюк могут выдохнуть с облегчением — самое страшное уже осталось позади. Риски в любом случае ещё есть, но они в любом случае неизбежны, а если учитывать тот факт, что ещё буквально год назад болезнь Заворотнюк называли смертельной, то можно констатировать, что к текущему моменту произошло настоящее чудо.

Накануне появилось еще одно подтверждение, что Заворотнюк пошла на поправку, а врачи разрешили ей выписаться из больницы и вернуться в свой загородный дом к своей семье, где Заворотнюк сейчас живёт с мужем Петром Чернышевым и детьми. Телеграм-канал Sothebys Life уточняет, что Заворотнюк вернулась в загородный дом в Крёкшино несколько месяцев назад.

В настоящее время самочувствие Анастасии Завортнюк позволяет ей жить дома с родственниками, а не в больничной палате. Год назад её состояние называли критическим и опасались за жизнь знаменитости. Сейчас актриса находится в загородном доме площадью 900 квадратных метров в Крёкшино. По предварительной информации, стоимость жилья составляет несколько млн долларов США. У Заворотнюк есть собственный бассейн и тренажёрный зал. Восстановиться актрисе помогает её муж Пётр Чернышёв.