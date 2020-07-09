Адвокат Ефремова заявил, что в суде будет сенсация

Адвокат Эльман Пашаев, который защищает артиста Михаила Ефремова, устроившего смертельную автоаварию, сравнил себя с врачом, для которого цель — это спасение человека.

Михаил Ефремов, последние новости сегодня, 09.07.2020По словам правозащитника, он рассчитывает на оправдательный приговор. «Терпение, немного терпения. Вы все узнаете на суде. Это будет сенсация. Но пока — никаких подробностей», — заявил он.

Адвокат отметил, что для него это не первое дело со смертельной аварией и ранее он добился освобождения человека, который оставил после себя два трупа, пишет «Комсомольская правда».

Ранее Пашаев заявил об отказе своего подзащитного Михаила Ефремова от рассмотрения уголовного дела в особом порядке, предусматривающим признание вины и более мягкий приговор.

Решение отказаться от рассмотрения дела в головном порядке, который бы означал полное признание вины и согласие с предъявленным обвинением, сделан по причине отказа потерпевших от мирового соглашения в отношении причиненного вреда и нежелания примириться, а также по причине того, что актер Михаил Ефремов не признает своей вины в ДТП, унесшим жизнь человека.

Ефремов отказывается признавать вину

Устроивший смертельное ДТП в пьяном виде Михаил Ефремов отказывается признавать вину по просьбе своего адвоката. В этом признался защитник актера Эльман Пашаев.

Юрист отметил, что нашел достаточное количество «доказательств невиновности» артиста. Он рассказал об этом Ефремову и попросил его пока не признавать вину. Адвокат считает, что на положении актера это в конечном счете негативно не скажется.

Пашаев также рассказал о видеообращении Ефремова, адресованном семье погибшего в аварии Сергея Захарова. Он отметил, что запись ролика была его идеей.

Медицинское освидетельствование установило, что Михаил Ефремов в момент совершения аварии находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Многие эксперты, политологи и коллеги Ефремова уверены, что актер должен понести заслуженное наказание. Глава думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что Ефремов должен сесть в тюрьму, потому что это необходимо российскому обществу.