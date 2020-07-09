«Авифавир» разрешили использовать для лечения на дому

Запрос о применении «Авифавира» на дому поступил в Минздрав от Российского фонда прямых инвестиций. Об этом сообщил глава организации Кирилл Дмитриев.

Новости о препарате «Авифавир»Клинические исследования показали, что российский препарат от коронавирусной инфекции «Авифавир» показал лучшие результаты при применении на начальной и средней стадиях COVID-19, отметил Дмитриев. Регистрация третьего препарата подтверждает лидерство России в разработке противовирусных средств. Исходя из этого РФПИ обратился к Минздраву с целью получить разрешение применять «Авифавир» амбулаторно.

Одобрение Минздрава ранее получил третий препарат с действующим веществом фавипиравир от российской компании «Р-Фарм» под названием «Коронавир». «Р-Фарм» совместно с РФПИ создают предприятие для борьбы с COVID-19. Объем инвестиций составил более 4 миллиардов рублей.

Когда лекарство пустят в массовое производство — все еще неизвестно. Однако в больницах этот препарат уже применяется.

Глава Минпромторга рассказал об интересе иностранных заказчиков в закупках российского «Авифавира».

Денис Мантуров заявил о том, что Россия получила заявки на препарат «Авифавир». Об этом глава Минпромторга рассказал во время правительственного часа в Совете Федерации. Чиновник отметил, что получить разработанный медицинский препарат для лечения коронавируса планируют заказчики из стран СНГ, Латинской Америки, Европы, Юго-Восточной Азии.

Чиновник заметил, что высокий потенциал для лечения пациентов с тяжелым протеканием коронавирусной инфекции показывает российский препарат «Левилимаб».