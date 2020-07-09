В 2020 году в российских школах не будет линеек

Школьные линейки, которые проходят 1 сентября, в этом году состоятся не в традиционном, а в измененном формате для соблюдения мер безопасности из-за ситуации с коронавирусом.

«У нас традиционно 1 сентября проходят линейки. По понятным причинам мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс», — заявил в среду министр просвещения Сергей Кравцов.

Роспотребнадзор на прошлой неделе утвердил рекомендации для школ, связанные с коронавирусом. Они действуют до 1 января. Согласно этим рекомендациям, школьники не должны ходить не только на линейки, но и перемены для разных классов должны быть в разное время, чтобы ученики не пересекались в коридоре. За каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет (это не касается физкультуры, химии, физики и уроков труда).

Кроме того, министр сказал, что 1 сентября будет проведена «диагностика знаний школьников». В какой форме их будут диагностировать, он не объяснил, но пообещал, что оценки ставить не будут.

Напомним, последнюю четверть этого учебного года алтайские школьники провели на «удаленке». Кто-то полностью перешел на дистанционный режим, кто-то совмещал удаленку с офлайном, а отдельные малокомплектные школы продолжали работать в традиционном формате.