Задержан губернатор Хабаровского края. Его подозревают в серии заказных убийств

Сотрудниками следственного комитета задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Его подозревают в серии заказных убийств, сообщает СКР.

В сообщении сказано, что главным управлением по расследованию особо важных дел СКР продолжается расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении ОПГ, на счету которой несколько особо тяжких преступлений в отношении предпринимателей, совершенных в период 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Оперативной разработкой дела занимается ФСБ России.

По данному делу задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который, по данным следствия, является организатором покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Ему вменяется несколько преступлений по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. «а», «б», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Кроме того, по делу проходят еще четверо активных участников ОПГ.

Отмечается, что в скором времени Фургалу предъявят обвинение и обратятся в суд для заключения его под стражу.