Алтайские фронтовики призвали Минприроды наказать организаторов незаконного мусорного бизнеса берегу Оби

Строительный мусор на свалке

Активисты «Общероссийского народного фронта» в Алтайском крае обратились в Минприроды региона и администрацию Барнаула по поводу свалки на улице Клубная гора, 69. Как сообщалось ранее, земельный участок с залежами строительного и бытового мусора находится в береговой зоне реки Оби, огорожен и охраняется. Представители мэрии уже выезжали на место и ликвидировали часть отходов, однако устранить свалку до конца оказалось не так просто. Общественники настаивают, что там действуют организаторы незаконного «мусорного бизнеса», и призывают чиновников найти их и привлечь к ответственности.

Как пояснили в региональном отделении ОНФ, к ним обратился житель Барнаула Евгений Красильников, благодаря которому два года назад общественники уже добились ликвидации стихийной свалки строительных и бытовых отходов на склоне Оби, за территорией ТЭЦ-2. Очередная свалка, которую обнаружил горожанин, находится неподалеку, буквально в 100 м, но убрать ее оказалось непросто.

По обращению активистов ОНФ на место выехал сотрудник Минприроды Алтайского края. Информация о незаконной свалке подтвердилась. Более того, при осмотре участка представитель ведомства зафиксировал организованный съезд для автотранспорта с целью выгрузки отходов на береговом склоне Оби. На сам участок его не пустили и правоустанавливающие документы не предоставили. Въезд на территорию преграждает шлагбаум, закрытый на замок.

Алексей Грибков, модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Алтайском крае: Установить владельцев и арендаторов этих земель на момент проверки не удалось. Очевидно, что отходы кровельных, отделочных, утеплительных материалов и железобетонных изделий появляются здесь не случайно. Кто-то зарабатывает деньги на незаконной свалке. При этом земельные участки не поставлены на кадастровый учет и чьи-либо права на них не зарегистрированы. Нужно провести административное расследование, чтобы найти и привлечь к ответственности виновных в захламлении берега реки и нарушении санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Для этого Минприроды подключило к разбирательству городскую полицию и региональное управление имущественных отношений.

Там же установлен вагончик УФССП

Напомним, на место уже выезжали представители администрации Барнаула вместе с сотрудниками прокуратуры Октябрьского района. Они зафиксировали в границах участка, кроме мусора, нестационарные объекты (металлический вагончик и будку), подключенные к электроснабжению, железобетонное ограждение, грузовые и легковые автомобили. Из ответа городских чиновников следовало, что участок в аренду не предоставлен, используется ненадлежащим образом без оформления правоустанавливающих документов на землю в нарушение ст. 26 Земельного кодекса РФ. В связи с этим, власти города направили письмо в краевое управление Росреестра, а также в Алтайскую межрайонную природоохранную прокуратуру для привлечения организаторов незаконной свалки к административной ответственности.

Между тем администрация Барнаула в рамках своих возможностей занялась ликвидацией свалки. Полностью был убран мусор с горизонтальной поверхности. Труднее оказалась ситуация с вывозом мусора из оползневой зоны. Это более сложные работы, на которые, как утверждается, денег в городском бюджете нет. Пока при поддержке предприятий Октябрьского района городские власти установили вдоль склона в районе свалки железобетонные плиты и бетонные столбы, чтобы преградить путь грузовикам. Активисты ОНФ в свою очередь настаивают на поиске организаторов свалки, которых необходимо лишить права пользования этим земельным участком.

Стоит отметить, что помимо промышленного и строительного мусора на указанной свалке довольно много бытового. Это может свидетельствовать о том, что отходы сюда вывозят организованно из желания сэкономить на плате городскому полигону ТКО. В регионе уже есть данные о том, что вес мусора, который регоператор доставляет до полигона, существенно ниже, чем предусмотрено нормативом сбора.

К примеру, недавно появилась информация о странностях в работе бийского регоператора «Спецобслуживание-Центральное», который выступает за повышение норматива. Оператор бийского полигона, директор «Спецобслуживания плюс» Олеся Тырышкина рассказала, что фактически «Спецобслуживание-Центральное» в 2019 году завезло на их объект меньше отходов, чем предусмотрено действующими нормами. Таким образом, разница, возможно, либо осталась на улицах города, либо ушла куда-то еще. «Из расчета действующего норматива, на полигон только с города Бийска за 2019 год должно было поступить 108 тысяч тонн отходов. По факту зашло 46 тысяч тонн — менее половины объема ТКО, образованного по действующим нормативам. Возникает вопрос. Если норматив накопления низкий и люди якобы генерируют значительно больше мусора, который разрешено отвозить только на полигон, то либо оператор не довозит до нас какую-то часть, либо население попросту не производит столько отходов?» — задалась вопросом Тырышкина.

Представитель полигона также обратила внимание на то, что стихийные свалки в городе по-прежнему существуют. Ее возмутило, что эти отходы не доходят до места захоронения, а оператор потом должен ликвидировать их за отдельную оплату из бюджета города. Подобная ситуация, если пустить ее на самотек, имеет шансы привести к повторению ситуации с режимом ЧС.