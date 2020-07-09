Роулинг подписала письмо против насаждения толерантности

Джоан РоулингФото: Facebook / J.K. Rowling

Британская писательница Джоан Кинг Роулинг подписала открытое письмо «О справедливости и открытости дискуссий». Оно призывает признать право каждого на собственное мнение. Полный текст письма опубликован на сайте Harper’s Magazine.

Свои подписи в документе также оставили 150 деятелей литературы и искусства, а также общественники. Авторы письма призывают прекратить насаждать в странах Запада «идеологическое единообразие и нравственную категоричность», сохранить обмен мнением и не превращать толерантность в инструмент навязывания определенных установок.

«Склонность осуждать получает все большее распространение и в нашей культуре: нетерпимое отношение к противоположным точкам зрения, мода предавать людей шельмованию и остракизму, тенденция растворять сложные политические проблемы в ослепляющем потоке нравственной категоричности», — говорится в письме.

Деятели искусства подчеркнули, что им требуется право на эксперименты, риск и ошибки. Кроме того, они призвали оставить за ними право не соглашаться с общепринятыми мнениями без угрозы тяжелых последствий для их работы.

Недавно фанаты отвернулись от Роулинг за ее шутку в Twitter. Скандал разразился после того, как писательница высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина». В результате ее обвинили в трансфобии.