Кристина Асмус призналась, что практически не ухаживает за кожей лица

В микроблоге Instagram Кристина Асмус призналась поклонникам, что в свои 32 года ничего не делала со своим лицом. По словам актрисы, она практически не ухаживает за кожей и категорически против различных вмешательств. Кристина Асмус рассказала, что ее лица никогда не касались какие-либо иглы или аппараты. Она была только на чистке у косметолога, но было этого около десяти лет назад. Артистка ни разу в жизни не пользовалась скрабами и масками для лица. Кроме этого, в ее косметичке нет базы под макияж, увлажняющего крема и патчей под глаза. Максимум, что она может, это на отдыхе нанести на нос защиту SPF 50 или иногда воспользоваться пудрой.

Актриса пояснила, что она не является яростным противником различных косметических средств и процедур. Дело в том, что у каждой женщины есть свои потребности и особенности кожи. В жизни Кристины Асмус был негативный опыт в этой сфере, поэтому теперь она боится любого вмешательства. Артистка пошутила, что ее лица не касается даже вода из-под крана и собственные руки. Она поинтересовалась у подписчиков, к каким косметическим процедурам они прибегали и не разочаровались ли после этого. Фолловеры были шокированы признанием звезды «Интернов». Многие задались вопросом, как она снимает профессиональный грим. Подписчики артистки предостерегли ее от возможных проблем, которые могут возникнуть из-за пренебрежения уходом за кожей лица.