Мать Билли Айлиш рассказала о ее нездоровом увлечении Бибером

Билли АйлишФото: @billieeilish

Мать американской певицы Билли Айлиш рассказала о ее нездоровом увлечении канадским певцом Джастином Бибером в детстве. По словам Мэгги О’Коннел, девочку даже подумывали отправить на лечение. Этим она поделилась в подкасте me & dad radio, который Билли Айлиш ведет вместе со своим отцом.

«Просто хочу отметить, что мы действительно подумывали отвезти тебя к психологу… Тебе было так больно из-за Джастина Бибера. Это было так горько, так много боли», — вспоминает О’Коннел. Сама певица назвала эту историю унизительной.

По словам ее матери, при прослушивании трека Бибера As Long As You Love Me Айлиш не могла сдержать слез. Сейчас певцы находятся в дружеских отношениях и даже вместе записали кавер на хит Bad Guy.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш пожаловалась в суд на надоедливого фаната Пренелла Руссо и получила запретительный ордер, обязывающий мужчину не приближаться к ней на расстояние в 90 метров. Назойливый фанат часто появлялся у ее дома, трогал дверную ручку и звонок.