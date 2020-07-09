Друзья журналиста Ивана Сафронова запустили Telegram-канал в его поддержку

Также они создали группу в Facebook.

Друзья бывшего военного обозревателя “Коммерсанта” и “Ведомостей” Ивана Сафронова, задержанного накануне по подозрению в госизмене, запустили Telegram-канал и группу в Facebook в поддержку журналиста.

«Мы будем публиковать там актуальную информацию по делу Вани, максимально возможное количество подробностей дела, позицию защиты и множество других материалов, связанных с ним», — объяснил его друг, журналист Максим Иванов.

В первом сообщении в telegram-канале уточняется: «Ваня арестован на два месяца, и недопустимо, чтобы о деле просто забыли. Мы будем постоянно выпускать видеоролики с участием его коллег, ньюсмейкеров, друзей, знакомых о деле против Сафронова. Мы будем рады, если вы поддержите эту инициативу! Мы также просим вас не спрашивать друзей Вани и его семью о материалах и подробностях уголовного дела. За эти вопросы отвечают адвокаты».

Напомним, Иван Сафронов был задержан 7 июля в Москве сотрудниками столичного УФСБ. В тот же день Лефортовский районный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца. По словам его адвоката Ивана Павлова, следствие вменяет журналисту, последние два месяца работавшему советником гендиректора «Роскосмоса», передачу неких секретных сведений чешской разведке. Сафронов настаивает на своей невиновности. В его поддержку уже выступили ведущие СМИ и журналисты страны.