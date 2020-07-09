МИД Турции: Страны ЕС обошлись с нами несправедливо

Чавушоглу сказал, что некоторые страны были включены в список из-за их политических связей, несмотря на то, что их число случаев коронавируса (COVID-19) не находится на достойном уровне.

«Мы видим, что с Турцией обращаются несправедливо и что некоторые страны были включены в список как политический жест», — цитирует его Duvar. Он также добавил, что решение об исключении Турции является политическим. Министр подчеркнул, что официальная информация и решения не совпадают.

Издание напоминает, что блок из 27 членов дал 30 июня разрешение на отдых или деловые поездки из 14 стран за его пределами, говорится в заявлении Совета ЕС, который представляет правительства ЕС.

Россия, Бразилия и США, наряду с Турцией, входят в число стран, где сдерживание вируса считается хуже, чем в среднем по ЕС.

После решения ЕС Анкара выразила разочарование и призвала блок исправить свою «ошибку».

Чавушоглу же заявил, что Турция является одной из самых успешных стран в борьбе с коронавирусом «благодаря принятым ею мерам предосторожности».

«Мы являемся одной из стран, которые имеют лучшую систему здравоохранения и инфраструктуру», — отметил он.

Ранее 2 июля Чавушоглу посетил Берлин, где обсудил этот вопрос со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

«Мы говорили им и общественности, что решения ЕС носят политический характер. После нашего визита немецкая пресса и телевидение опубликовали такие же комментарии. Когда мы смотрим на список ЕС, мы видим, что мы не находимся в соперничестве ни с одним из государств. Все они — наши дружественные страны. Однако здесь важны здоровье и безопасность. Мы работаем в соответствии с этими критериями и выполняем свою работу», — сказал он тогда.

По его словам, этот политический жест — неправильный.