Прокуратура Барнаула обещает оценить законность голосования по «Городу трудовой доблести»

Прокуратура Барнаула проведет проверку и оценит законность выделения бюджетных средств на проведение голосования по присвоению столице края почетного звания «Город трудовой доблести». Об этом сообщает алтайский крайком КПРФ.

Голосование по присвоению звания "Город трудовой доблести".

barnaul.org

С жалобами выступила первый секретарь крайкома Мария Прусакова. Она просит разобраться с нарушениями санитарных норм и оценить законность проведения голосования и его бюджетного финансирования.

Первое требование прокуратура переадресовала в Роспотребнадзор, но остальное в надзорном ведомстве обещали выяснить.

Ранее администрация города уклонилась от ответа «Банкфаксу» на вопрос, сколько денег потратили на голосование.

Напомним, звания удостоились два десятка городов, но алтайских среди них нет.

Смотрите также

Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей

Подписаться

Я соглашаюсь с пользовательским соглашением

Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.