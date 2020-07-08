Показали, як в умовах карантину працюють луцькі дитсадки. ВІДЕО

Луцькі садки № 36 та 37, у яких зафіксували випадки коронавірусу, мають намір відкрити наприкінці тижня, розповіла Суспільному начальниця управління освіти міської ради Зіновія Лещенко.

Зі слів Зіновії Лещенко, станом на 6 липня працівники дошкільних закладів здорові.

«Окремі лікувалися вдома, хвороба протікала у легкій формі. У двох інших, які були госпіталізовані хвороба була у легкій формі, люди виписані, інших захворівших немає», — каже начальниця управління освіти.

Нагадаємо, 25 червня коронавірус лабораторно підтвердили у двох працівників луцького дитсадка №37. Також COVID-19 виявили у викладачки музики дитсадка №36. Тоді ці два заклади закрили. Решта працює у звичному режимі.

Нині в садочках Луцька перебуває 2500 дітей. Загалом в обласному центрі працюють 39 ЗДО з 42, — каже Зіновія Лещенко. Один садок не працює в Прилуцькому старостинському окрузі — тут батьки не виявили бажання віддавати дітей у групи.

Кореспонденти Суспільного побували у дитсадку №27 і дізналися, як там дотримуються правил карантину та чи є недужі на коронавірус серед персоналу та вихованців.