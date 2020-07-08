В Казани загорелась нефтебаза: площадь пожара достигла 1,2 тыс. кв. метров

Недалеко от поселка Отары в Казани загорелись кровля здания и ангар. Об этом сообщили очевидцы происшествия в социальных сетях. Информацию о возгорании спустя некоторое время подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Как рассказали в чрезвычайном ведомстве, в 22:10 мск поступило сообщение о пожаре в складском помещении, расположенном по адресу: ул. Южно-Промышленная, д. 3. Здание принадлежит филиалу «Казаньнефтепродукт» ОАО ХК «Татнефтепродукт».

Фото: ГУ МЧС России по Татарстана

На момент прибытия пожарных расчетов горела кровля одноэтажного административного здания размером 15×30 м и пустого ангара размером 10×30 метров. По предварительным данным, площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв. метров. Как сообщил с места событий корреспондент «БИЗНЕС Online», дорога в поселок Отары перекрыта.

Для ликвидации пожара задействовали всего 96 человек и 31 единицу техники, в том числе от МЧС — 72 человека и 22 единицы техники.

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Информации о пострадавших на данный момент нет. Как стало известно позднее, для тушения задействуют пожарный поезд.