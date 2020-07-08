Застройщик после покупки квартала полмиллиарда рублей предрек отток инвесторов Барнаула

Гендиректор ИСК «Союз» Владимир Отмашкин прокомментировал итоги аукциона по барнаульскому кварталу 2036, расположенному в границах улиц Солнечная Поляна, 280-летия Барнаула, Христенко и Семенова. Участок достался компании за 548,9 млн рублей. Как заявил Отмашкин «Толку», такие цены сопоставимы Новосибирском, где строительство куда более рентабельно, а потому Барнаул якобы может ожидать отток инвесторов в другие регионы. Подобные алармистские заявления звучат не впервые, хотя существуют альтернативные пути застройки Барнаула, такие как реновация, однако они пока не пользуются популярностью.

Владимир Отмашкин считает, что в городе не хватает земли для его бизнеса. «548,9 млн за участок – очень высокая цена для Барнаула. Она сформировалась, потому что искусственно создан дефицит земли под комплексную застройку. Понятно, что эти деньги сразу попадут в бюджет города и закроют его прорехи, но это сиюминутная выгода. При таких условиях инвесторы будут уходить из Алтайского края. Уже сейчас застройщики осваиваются в других регионах России», — считает гендиректор строительной компании.

Генеральный директор новосибирской «дочки» «Союза» Сергей Отмашкин заявил, что такая цена сопоставима с предложением в Новосибирске, где рентабельность строительства выше барнаульской. Он также уверен, что такой ценник за квартал связан с дефицитом свободной земли в Барнауле: упомянутый квартал – последний из свободных и пустых участков, пригодных для комплексного строительства.

Готовых идей, что именно «Союз» построит на этой территории, пока нет. Известно только, что дома, вероятнее всего, будут панельными. «Мы планируем построить лучший квартал в спальном районе Барнаула. У нас уже есть некоторые проработки, и горожане узнают о них через 4-5 месяцев. Предварительно могу сказать, что в квартале 2038 (ЖК «Лапландия») следующей весной мы впервые построим здание выше 18 этажей. Это будут 23-этажные свечки. Мы планируем применить этот опыт на квартале 2036», — сказал Сергей Отмашкин. Работать на двух объектах застройщик не будет и приступит к строительству в квартале 2036 только после того, как закончит «Лапландию».

Между тем в архитектурном сообществе придерживаются мнения, что компаниям стоит застраивать Барнаул современным жильем путем реновации, выкупая участки под старыми или частными домами. Это в том числе предусмотрено действующим Генпланом. Правда, сами строители стараются избегать этой схемы: они жалуются на невозможность договориться с собственниками домов и участков. Однако «Алтайский портал недвижимости» утверждает, что рынок в Барнауле изобилует готовыми предложениями, где собственники смежных участков готовы продать их разом, как раз под строительство многоквартиных домов. Например, на пересечении улицы Папанинцев и Ядринцева есть предложение по цене от 1 млн до 1,5 млн рублей за сотку. Если им воспользоваться, то можно стать владельцем участка в 50-60 соток в центре города. При этом такие предложения якобы подолгу остаются невостребованными.

По мнению наблюдателей рынка, ситуация в том числе может быть связана с тем, что застройщикам проще выкупить пустую землю, куда предстоит подвести новые коммуникации, чем реформировать старые сети, не рассчитанные на нагрузку от высотных строений. Кроме того, к реновации уже застроенной земли в целом могут предъявляться более высокие требования.