Токаев объявил 13 июля днем траура по умершим из-за коронавируса

Прослушать новость

Остановить прослушивание

close

Избранный президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время пресс-конференции в Нур-Султане, 10 июня…

Alexei Filippov/AP

Президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев объявил 13 июля днем национального траура по умершим из-за коронавируса, пишет РИА «Новости».

«Я выражаю соболезнования всем тем, кто потерял близких, поэтому 13 июля объявляю днем национального траура», — сказал Токаев.

В Казахстане коронавирусом заразились больше 51 тыс., выздоровели 28 тыс., скончались 264 человека.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Казахстане коронавирусом заразились почти 50 тысяч человек

— В Казахстане на фоне COVID-19 возник ажиотаж на лекарства

— Россия поставит Казахстану лекарства для борьбы с коронавирусом

Источник