«Дело не в «Северном потоке»: Минобороны ФРГ ответило критикам

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр прокомментировала доводы критиков экспортного газопровода «Северный поток – 2» о том, что Россия потратит доходы от продажи газа на оборонно-промышленный комплекс. Кроме того, немецкий политик подчеркнула, что Берлин уделяет приоритетное внимание интересам стран Восточной Европы в ходе переговоров об СП – 2.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр опровергла энергозависимость Европы от России в случае введения в строй экспортного газопровода «Северный поток – 2».

По ее словам, Европа постоянно повышает диверсификацию импорта энергоносителей, а также вкладывает все большие средства в создание альтернативных и возобновляемых энергетических мощностей.

Кроме того, Крамп-Карренбауэр указала, что критики трубопровода из России в Европу по дну Балтийского моря боятся поставить под угрозу безопасность Украины и Польши.

В ответ на это немецкий политик подчеркнула, что Берлин уделяет приоритетное внимание интересам стран Восточной Европы в ходе переговоров об СП – 2, передает РИА «Новости».

«Конечно, мы говорим об экономических интересах, и да, экономический интерес есть у США относительно природного газа и СПГ. Он обоснован, и мы выступаем за то, чтобы открыто обсудить эти вопросы между друзьями», — детализировала Крамп-Карренбауэр.

На обвинения же в отношении Москвы в том, что доходы от продажи газа европейским потребителям она будет тратить на оборонно-промышленный комплекс, министр ответила: «дело тут не только в «Северном потоке – 2».

Двумя днями ранее стало известно, что Датское энергетическое агентство (ДЭА) приняло решение об изменении условия использования трубоукладочных судов с якорным позиционированием в своих территориальных водах к юго-востоку от острова Борнхольм на дне Балтийского моря.

В этом решении Датское энергетическое агентство подчеркнуло, что оставшаяся часть морского дна, необходимая для прокладки газовой трубы, находится за пределами района, где не рекомендуется траление, якорные стоянки и любые донные работы в связи с тем, что существует риск зацепить якорем захороненные там боеприпасы с химическими веществами.

Решение принимается в соответствии с Законом о континентальном шельфе и на основе обязательств Дании по Конвенции ООН по морскому праву. Дания обязана разрешать строительство транзитных трубопроводов только при соблюдении правил безопасности для водных ресурсов и окружающей среды в целом.

Это означает, что Nord Stream 2 AG может использовать суда-трубоукладчики как с якорным позиционированием, так и оборудованные системой динамического позиционирования.

В начале нынешнего месяца глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что Германия тратит на оборону около одного процента своего ВВП, хотя Вашингтон настаивает на том, чтобы Берлин лучше поддерживал своих военных и воспринимал Россию как угрозу.

По его словам, Германии в своем отношении к Москве следует брать пример с американских властей.

«Выделение одного процента ВВП на оборону говорит о том, что они не вполне готовы воспринимать Россию так, как это делают США. Германия должна придерживаться своих финансовых обязательств», — подчеркнул дипломат.

В 2014 году страны НАТО договорились ежегодно выделять на оборону по два процента ВВП.

«Вашингтон выступает против проекта «Северный поток – 2», поскольку такая глубокая энергетическая связь с Россией даст [президенту России Владимиру] Путину возможность наносить ущерб Германии или угрожать таким образом», — уверен глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом за день до этого канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что готовящиеся санкции Вашингтона против экспортного трубопровода из России «несовместимы» с немецким видением правовых стандартов. Она пообещала достроить и ввести газопровод в эксплуатацию.

«Мы будем действовать в этом контексте», — пообещала Меркель, имея в виду намерение Берлина завершить проект и ввести газопровод в эксплуатацию, передает Bloomberg..

Германия готовится принять ответные меры, если США введут против «Северного потока — 2» дополнительные санкции. Правительство Меркель рассматривает возможность скоординированных действий на уровне Европейского союза.

Немецкие чиновники предупреждают, что прямое вмешательство Вашингтона в энергетические интересы блока из 27 государств может вызвать коллективный ответ.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррелл также заявил, что Европа готовит «усиленный механизм санкций» в ответ на рестрикции США.

«Это повысит устойчивость Европы, столкнувшейся с экстерриториальными санкциями, введенными третьими странами», — указали в офисе дипломата.

Члены Республиканской партии США внесли на рассмотрение сената законопроект о расширении санкций в отношении «Северного потока — 2» еще 4 июня.

Документ «уточняет и расширяет санкции в рамках закона об обеспечении энергетической безопасности Европы», его задача — остановить строительство трубопровода.

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