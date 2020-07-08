Названы доступные методы улучшения плохого кровообращения

Протяженность кровеносных сосудов в теле человека – 60 тысяч миль. Вместе с сердцем и другими мышцами они формируют систему кровообращения. Роль последней в том, чтобы донести кровь до каждой клетки тела.Однако если с системой кровообращения не все в порядке, кровоток замедляется или блокируется вовсе, клетки организма недополучают важный кислород и питательные вещества. Чаще всего от этого страдают конечности.

Люди, у которых кровообращение плохое, часто сталкиваются с такими симптомами, как покалывание, онемение, пульсация или жгучая боль в ногах или руках.

Если это состояние не лечить, в будущем оно чревато снижением кровотока, налетом в артериях и такими грозными заболеваниями, как инфаркт или инсульт.

Эксперты издания healthline.com назвали лучшие способы для улучшения кровообращения.

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Первый – регулярная физическая активность. Это могут быть самые простые упражнения, но при условии, что они выполняются ежедневно. Отличный выбор – плавание, бег, езда на велосипеде или ходьба.

Второй – правильное питание. Речь идет о здоровой и сбалансированной диете. Ее основу должны составлять овощи и фрукты, нежирное мясо и белки. Они позволяют увчеличить приток крови. Трансжиры, соль в больших количествах, сахар лучше исключить – они, наоборот, будут тормозить процесс.

Третий – массаж. При плохом кровообращении он обязателен. Выполненная специалистом, процедура позволит улучшить кровоток, как на отдельном участке, так и в целом.

Четвертый – контрастный душ. Чередование с периодичностью в 30 секунд холодной и горячей воды позволит значительно улучшить кровообращение.

Пятый – гидротерапия (водолечение). Этот метод альтернативной медицины позволяет значительно увеличить приток крови и кислорода. Горячая вода позволяет напряженным мышцам расслабиться, увеличить плавное поступление кислорода. За счет давления при проведении процедур улучшается кровообращение в целом.

Метод шестой – гинкго билоба. Листья этого растения в виде жидкого экстракта, таблеток, капсул позволяют уже после курса значительно улучшить кровообращение. Примечательно, что растение будет эффективно и для улучшения мозгового кровообращения.

Однако не стоит забывать, что перед тем, как начать практиковать все описанные выше методы, в обязательном порядке стоит проконсультироваться со своим семейным или лечащим профильным врачом.

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