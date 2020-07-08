Верста, аршин и сажень: происхождение подобных мер длины и чему они равны

Каждый соотечественник хотя бы раз слышал следующие слова: «аршин», «сажень», «верста». Все прекрасно знают еще с детства о том, что все перечисленное – меры длины, которые использовались на территории российского государства. Но мало кто знает, чему каждая из них равна и откуда происходят именно такие названия.

Каждый соотечественник хотя бы раз слышал следующие слова: «аршин», «сажень», «верста». Все прекрасно знают еще с детства о том, что все перечисленное – меры длины, которые использовались на территории российского государства. Но мало кто знает, чему каждая из них равна и откуда происходят именно такие названия.

1. Что такое верста?

Важная единица. /Фото: wikimapia.org.

Долгое время верста, или как ее еще называли – поприще, не имела фиксированного значения. Исправить это попытались только во время царствования Алексея Михайловича Тишайшего, отца Петра I. Царским распоряжением тогда было установлено, что одна верста должна соответствовать 1 тысяче казенных саженей. Первые российские верстовые столбы появились на дороге от Кремля до села Коломенского, где располагалась летняя резиденция монаршей особы. Кстати, именно отсюда и происходит выражение «верста коломенская». Она была почти 2 раза большей той версты, что будет использоваться в империи позже.

Алексей Михайлович Тишайший. /Фото: diaryrh.ru.

Таким образом, при Алексее Михайловиче верста составляла 2 километра. Однако, на практике оказалось, что «старая» верста не очень-то удобна в хозяйственной деятельности. В первую очередь по причине того, что в верстах мерили земельные участки. Уже при Алексее в некоторых регионах страны знать устанавливала свои собственные значения версты в 700 и даже 500 саженей. Делалось это не со злого умысла, а из практической необходимости.

Окончательно с верстой разобрался только великий реформатор Петр I, который во время своего царствования постановил, что в одной версте должно быть 500 саженей, что соответствует 1067 метрам.

2. Что такое сажень?

Единиц измерения было достаточно много. /Фото: cyrillitsa.ru.

Первоначально русская единица измерения сажень произошла от параметров измерения человеческого тела. Так, с давних времен на Руси существовали понятия маховой сажень (расстояния между концами пальцев расставленных в разные стороны рук – около 170 см) и косой сажень (расстояние от носка выставленной в сторону ноги до кончиков пальцев выставленной в сторону руки – около 2.5 метров). Такие меры измерения вполне годились для простых замеров, однако с усложнением общественной и экономической жизни потребовались более совершенные параметры.

Петр I закончил начатые отцом реформы. /Фото: 123ru.net.

Так, в царствование уже упомянутого Алексея Михайловича Тишайшего была установлена на государственной уровне казенная сажень. Данная величина не имела никакого отношения к человеческому телу, а была просто приравнена к вошедшим в широкий обиход аршинам. Так, 1 казенная сажень равнялась 3 аршинам.

Очередная реформа произошла в бытность императора Петра I. Тогда сажень была приравнена к 84 английским дюймам, составив 2 метра 13.5 сантиметров. Произошло это вслед за реформой аршина.

3. Что такое аршин?

Точность единиц была очень важна для торговли. /Фото: ww.veetrina.ru.

На Русь единица измерения аршин пришла с востока во время нашествия татаро-монгол. В Золотой Орде, а также в землях, находящихся под ее управлением, аршин использовался в качестве одной из единиц измерения. В пересчете на сантиметры первый аршин (как правило) составлял 70.9 см. Само собой, в разных местах значения могли сильно разниться. Первый законодательно установленный аршин появился в России только при Алексее Михайловиче, который своим указом подтвердил, что 1 аршин должен быть равен 16 вершкам, что составляет 72 см. Сделано это было для сокращения количества обманов во время торговли. Проблема заключалась лишь в том, что вершки мерили по длине фаланг указательного пальца, а потому у разных людей получались разные аршины.

Точку в вопросе поставил император Петр I. В ходе его реформ было установлено, что в одном русском аршине должно быть 28 английский дюймов, что в свою очередь составляет 71.12 см.

После революции страна была переведена на метрическую систему. /Фото: twitter.com.

Само собой, все старорусские единицы измерения вышли из употребления с распространением точных измерительных приборов. Уже после Октябрьской Революции 1917 года новая власть провела реформу, в рамках которой осуществлялся переход к метрической системе. В стране появились привычные всем современным жителям республик бывшего СССР сантиметры, метры, километры и многое другое.

Примечательно, что в Европе на тот момент метрическая система использовалась уже почти столетие, во многом благодаря стараниям и реформам Наполеона Бонапарта.