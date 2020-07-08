Эксперт по коронавирусу заявил, что мы будем носить маски еще несколько лет

Хотя вспышка коронавируса стала огромной и неприятной неожиданностью для человечества, американец Эрик Тонер на притяжении многих лет готовился к подобной эпидемии. В Центре безопасности здравоохранения имени Джона Хопкинса, где ученый работает младшим сотрудником, специалисты моделируют разные кризисные ситуации и создают свой план действий в случае пандемии, который предлагают политикам и медикам, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Так Тонер и другие исследователи ещё в октябре 2019 году запустили симуляцию пандемии коронавируса. В результате эксперимента специалисты отследили возможные сценарии реакций правительства, представителей малого бизнеса, обычных граждан на распространение болезни. Сам Тонер считает, что наилучшим способом избежать заражения, когда ещё вакцины нет, это соблюдать карантинные ограничения, то есть придерживаться социальной дистанции и носить маски. Появление вакцины возможно только в начале 2021 года и это говорит о том, что только с помощью масок человек может уберечь себя от возможного заражения и не способствовать дальнейшему распространению вируса. «Я думаю, что носить маски и соблюдать социальное дистанцирование мы будем в течение нескольких лет, — сказал Эрик Тонер. — На самом деле, всё довольно просто. Если и вы, и те, с кем вы общаетесь, в масках, риск передачи значительно снижается». Также специалист убежден, что те люди, которые сейчас не согласны придерживаться ограничений и одевать маску, со временем поймут насколько это необходимо. Но пока они это сделают, уже может заболеть и даже умереть много людей.