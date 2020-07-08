В странах Азии зафиксирована смертельная лихорадка

Первый случай заболевания обнаружили у мужчины в городе Гуанде 5 июля. Выяснилось, что тот накануне путешествовал и посетил Индию, Пакистан, Мьянме. На данный момент больной находиться в одном из местных лечебных учреждений, при этом его состояние остаётся стабильным.

Лихорадка денге – это острая инфекционная болезнь, склонна к эпидемическому распространению. Вызывает заболевание вирус денге (DENV), что может переноситься комарами желтолихорадочными. В большинстве случаев это легкая форма лихорадки, но иногда заражение вирусом может привести к летальному исходу.

Увеличению количества заболеваний лихорадкой денге, которое наблюдается на протяжении последних десяти лет, могло способствовать изменения климата. Над вакциной от этого вируса работают специалисты уже много лет, но пока она ещё не применяется, также нет и утвержденного плана лечения. Проще заболеть лихорадкой в странах, где тропический или субтропический климат, например, Азия или Латинская Америка.

В соответствии с данными Всемирной организации здравоохранения, каждый год болезнь поражает 390 миллионов человек. Несмотря на такое количество, инфицирование проявляется клинически только в 96 миллионов. Ещё ежегодно лихорадка денге в 10 тысячах случаев заканчивается смертью.

Вспышка заболевания произошла и в Сингапуре. Больше 15 тысяч больных было зарегистрировано в стране 6 июля. И 2,5 тысячи случаев, из которых 7 – с летальным исходом, обнаружили в Лаос.

При наличии в организме вируса денге, повышается температура тела до 39-40 градусов, человек ощущает головную боль и боль в животе, ломоту в теле, тошноту, рвет, появляется сыпь. Если болезнь обостряется, у больного наблюдается постоянная рвота, увеличивается печень, бывают приступы панических атак. Также может начаться десневое, желудочно-кишечное кровотечения, рвота кровью и повреждение внутренних органов.