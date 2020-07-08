Надвигается мощнейшая магнитная буря: врачи рассказали, как избежать последствий

Жителей Земли летом 2020 года ожидает очень мощная магнитная буря. Удар произойдет 15 июля, и ещё три дня люди будут ощущать результаты самого сильного геошторма. Для тех, кто страдает различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, медики советуют иметь при себя соответствующие лекарственные препараты, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM. Как утверждают эксперты в области астрономии Солнца, эта огромная звезда каждую секунду выкидывает в окружающую среду много энергии. Эти выбросы сопровождаются солнечными вихрями, которые в некоторых случаях достигают нашей планеты и таким образом оказывают влияние на её магнитное поле. Кроме нескольких дней в средине июля, ещё один, но уже средней мощности, удар людям стоит ждать в конце месяца – 29 числа. Также в этот период люди, у которых есть какие-то хронические заболевания, могут испытать обострение, может резко начаться головная боль. Тем, кто остро ощущает магнитные бури, или просто для профилактики ухудшения самочувствия, по мнению специалистов, нужно пытаться избегать стрессовых ситуаций, принимать препараты с успокаивающим эффектом, пить чай для расслабления. Поможет улучшить состояние теплая ванна, например, с добавлением аромамасел или соли. Защитится от геошторма можно ещё несколькими способами. Например, нужно пить много воды. Также лучше в такие дни отказаться от интенсивных физических нагрузок и заменить их прогулками на свежем воздухе. Советуют врачи отказаться от фастфуда, алкогольных напитков, сигарет, кофе, или свести его употребление до минимума и другие напитки, что повышают активность. Хорошо выспаться – это ещё одна важная рекомендация, которая сможет помочь предотвратить ухудшения состояния при магнитных бурях.