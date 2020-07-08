Известный уфолог нашел на Марсе реактивный двигатель

Поклонник пришельцев уверен, что ему удалось обнаружить на Марсе реактивный двигатель. По версии уфолога, он мог принадлежать развитым инопланетянам, что населяли планету. Этот объект он смог рассмотреть на фотоснимках НАСА. Внешне находка длинная, цилиндрической формы, металлическая. По мнению любителя необъяснимых космических явлений, это может быть доказательством того, что инопланетяне и правда существуют, а также, что они более технологически-развиты, чем человечество, сообщает портал WWW.PLANETANOVOSTI.COM.Обнаружил этот предмет на снимках Скотт С. Уоринг. Известный теоретик заговора назвал объект свидетельствованием того, что вне Земли есть жизнь, то есть существуют инопланетяне, а уровень их развития в научной и технологической деятельности, возможно, значительно превосходит над уровнем людей. О находке странного артефакта уфолог сообщил в своем блоге на YouTube. Как он заметил, на поверхности Красной планеты лежит странный объект, который похож на современный реактивный двигатель. И хотя, как утверждает специалист в этой области, предмет этот достаточно старый и лежит под слоем пыли, можно отчётливо его выделить среди всего остального на снимке в этой области.Уоринг считает, что такая находка свидетельствует о том, что у жителей Марса были двигатели более развиты наших. Он предполагает, что двигатель инопланетян работает, не используя трубку или провод, а с помощью микротехнологии, что встроена в сам объект.Но, по мнению скептиков, а, возможно, и НАСА, то, что увидел на снимках, сделанных с космоса Скотт С. Уоринг, не что иное, как последствие пареидолии. То есть мозг уфолога его обманул и способствовал тому, чтобы глаза смогли разглядеть знакомые фигуры, например, в камне.