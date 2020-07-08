На Світязі перевіряли бази відпочинку на дотримання вимог карантину. ФОТО

Правоохоронці 7 липня проінспектували на дотримання вимог карантину 69 баз відпочинку, що знаходяться біля Світязя та озера Пісочне.

Зауважують, що такі заходи спрямовані на недопущення поширення коронавірусу серед людей у туристичних населених пунктах, — інформує ГУНП у Волинській області.

Під час перевірки виявили, що більшість баз відпочинку зачинені для відпочивальників у зв’язку з вимогами адаптивного карантину. Вдалося й поспілкуватися з очільниками місцевих пансіонатів. Вони стверджують, що готові приймати туристів «хоч вже», проте сумлінно дотримуються вимог влади та чекають «зеленого світла» від неї.

У свою чергу, представниця Держпродспоживслужби у Волинській області оглянула території відпочинкових баз та надала пропозиції щодо усунення виявлених недоліків та рекомендації щодо дотримання протиепідемічних заходів в період карантину.

Під час перевірки за виявленні порушення поліцейські складали протоколи відповідно до статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні порушення.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тисяч гривень і на посадових осіб – від 34 до 170 тисяч гривень.

До слова, за весь період карантину на території Волинської області склали 762 протоколів щодо порушення правил карантину.